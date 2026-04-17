الجمعة 2026-04-17 12:52 م

بعد فيديو متداول.. الأمن يحقق مع سيدة أساءت ليوم العلم

مديرية الامن العام
الجمعة، 17-04-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قامت بمتابعة التحقيق في فيديو جرى تداوله لسيدة أساءت خلاله ليوم العلم، حيث جرى تحديد هويتها والتعميم عنها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في صباح هذا اليوم وعلى إثر التعميم قامت تلك السيدة بمراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية وبوشر التحقيق معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
 
 


