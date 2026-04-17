بعد فيديو متداول.. الأمن يحقق مع سيدة أساءت ليوم العلم

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قامت بمتابعة التحقيق في فيديو جرى تداوله لسيدة أساءت خلاله ليوم العلم، حيث جرى تحديد هويتها والتعميم عنها.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في صباح هذا اليوم وعلى إثر التعميم قامت تلك السيدة بمراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية وبوشر التحقيق معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.





