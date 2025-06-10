بعد كتابة التاريخ .. عيون النشامى تتجه نحو نهاية مشرّفة أمام العراق

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الوكيل الإخباري- يختتم المنتخب الوطني الأردني مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره العراقي عند الساعة 9:15 من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي. اضافة اعلان





وأجرى "النشامى" تدريبه الرسمي مساء الإثنين على ملعب اللقاء، حيث أنهى تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة المدرب جمال سلامي، استعدادًا للمباراة.



وكان منتخب النشامى قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.



من جانبه، استهل سلامي حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالتهنئة قائلًا: "نبارك لأنفسنا ولجماهير الكرة الأردنية هذا التأهل المستحق والمشرف، والذي جاء ثمرة لجهود الجميع داخل وخارج الملعب. لولا تكاتف الجميع لما وصلنا إلى هذه المرحلة المميزة."



وأضاف:"ندخل مباراة الغد بتركيز كامل، ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية مع نهاية التصفيات، لإسعاد الجماهير التي آزرتنا منذ البداية، وكانت الداعم الحقيقي لنا طوال المشوار."





