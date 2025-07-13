بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد

وأوضح العتوم أن الحاكمية الإدارية وقّعت صاحب المنزل على تعهد بإزالة المطبخ بشكل فوري، حيث سيتم تنفيذ الإزالة غدًا الاثنين بعد استكمال الكشف الفني من قبل لجنة السلامة العامة.
وبين أن الحاكمية الإدارية أصدرت قرارا فوريا بإخلاء المنزل احترازيا من قاطنيه؛ حرصا على سلامتهم وتجنبا لوقوع أي مخاطر محتملة، وذلك عقب بلاغ ورد عن وجود تشققات في جدرانه ما أثار مخاوف السكان بشأن سلامة المبنى.
وأكد العتوم أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تضع سلامة وحياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات وقائية مهما كانت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
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