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بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد

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توقيع صاحب المنزل على تعهد بإزالة المطبخ بشكل فوري
 
الأحد، 13-07-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ إربد، رضوان العتوم، إنه تم السماح للعائلة التي أُخلِيَت، مساء اليوم الأحد، من أحد المنازل في مخيم إربد، بالعودة إلى المنزل، وذلك بعد أن تبين أن "المطبخ" الواقع في الطابق الثاني هو الجزء الوحيد الآيل للسقوط، مؤكداً أن هيكل المبنى سليم وخالٍ من أي تشققات أو تصدعات، بحسب تقرير لجنة السلامة العامة.

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وأوضح العتوم أن الحاكمية الإدارية وقّعت صاحب المنزل على تعهد بإزالة المطبخ بشكل فوري، حيث سيتم تنفيذ الإزالة غدًا الاثنين بعد استكمال الكشف الفني من قبل لجنة السلامة العامة.


وبين أن الحاكمية الإدارية أصدرت قرارا فوريا بإخلاء المنزل احترازيا من قاطنيه؛ حرصا على سلامتهم وتجنبا لوقوع أي مخاطر محتملة، وذلك عقب بلاغ ورد عن وجود تشققات في جدرانه ما أثار مخاوف السكان بشأن سلامة المبنى.


وأكد العتوم أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تضع سلامة وحياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات وقائية مهما كانت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 
 
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