بعد مفاجأة الذهب .. رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه مجدداً ! - فيديو

وسبق ان قام أبو سنينه ، بنشر مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يكافئ بعض موظفي شركته الأكفاء بطريقته الخاصة، حيث وزع عليهم الذهب، ليجدد هذا العام بتقديم الهدايا القيمة ، من هواتف محمولة "أيفونات" ورحلات عمرة وهدايا نقدية.
ويسلك أبو سنينة منهج مشاركة الموظف في نجاح الشركة كاملة، فبرأيه أن هذا النوع من الحوافز، يخرج كل مهارات الفريق، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة، هو نجاح شخصي له.
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