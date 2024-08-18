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بعد مفاجأة الذهب .. رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه مجدداً ! - فيديو

موظفين في الشركة
موظفين في الشركة
الأحد، 18-08-2024 07:20 م

الوكيل الإخباري-   يعتمد رجل الاعمال الأردني احمد أبو سنينه أساليب لتحفيز الموظفين ،لخلق بيئة صحية وإيجابية في العمل تؤدي لشعور الموظفين بالرضا العام والعدل والتقدير ، لتشجيع الموظفين على العمل بجدية أكبر والأداء بشكل أفضل ومن خلال توفير الشعور بالانتماء والتحفيز والإنجاز. 


وسبق ان قام أبو سنينه ، بنشر مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يكافئ بعض موظفي شركته الأكفاء بطريقته الخاصة، حيث وزع عليهم الذهب، ليجدد هذا العام بتقديم الهدايا القيمة ، من هواتف محمولة "أيفونات" ورحلات عمرة وهدايا نقدية.

 

وهي المرة الرابعة التي يقوم خلالها بمنحهم هدايا من هذا النوع، علاوة على المكافآت، حيث انتهج أبو سنينة هذا النهج منذ تأسيس الشركة وإيمانه العميق بدور الموظفين المهم في نجاح العمل.

وعادة ما يرافق هذا الإهداء تنظيم فعالية في الشركة لمفاجأتهم في أجواء من الفرح وكسر روتين العمل .


ويسلك أبو سنينة منهج مشاركة الموظف في نجاح الشركة كاملة، فبرأيه أن هذا النوع من الحوافز، يخرج كل مهارات الفريق، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة، هو نجاح شخصي له.

 

gnews

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