 
الأحد 2025-02-09 04:04 م
 

بعد موقفه الإنساني .. السير تكرم الرقيب سائد فارس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الأحد، 09-02-2025 03:01 م
الوكيل الإخباري-  كرم مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، الرقيب سائد محمد فارس، وذلك تقديراً لاستجابته الإنسانية في مساعدة حالة مرضية لأحد المواطنين، أثناء وظيفته الرسمية في الميدان.اضافة اعلان


ويأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص مديرية الأمن العام على رفع الروح المعنوية لمنتسبي إدارة السير، وتقديراً لما يقدمونه من خدمات شرطية وإنسانية بكفاءة ومهنية عالية، ومحفزا لهم في الاستمرار على نفس النهج من التميز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.



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