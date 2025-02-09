بعد موقفه الإنساني .. السير تكرم الرقيب سائد فارس

ويأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص مديرية الأمن العام على رفع الروح المعنوية لمنتسبي إدارة السير، وتقديراً لما يقدمونه من خدمات شرطية وإنسانية بكفاءة ومهنية عالية، ومحفزا لهم في الاستمرار على نفس النهج من التميز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.
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