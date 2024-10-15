بعد وفاة الطالبة الزبيدي.. الموت يغيب الطالبة الجامعية ساجدة

الوكيل الإخباري- توفيت الطالبة الجامعية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية ساجدة الجبور بحادث دهس أليم في لواء الموقر / مثلث الزميلات .



ونعى مقربون وزملاء الطالبة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بشكل واسع اليوم مستذكرين طيب اثر وحسن خلق الراحلة .



يذكر ان رواد مواقع التواصل كانوا قد نعوا الطالبة رشا الزبيدي يوم أمس بذات الحادث الذي اودى بحياة الجبور اليوم بعد غيبوبة دخلت بها .

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