بعد وفاة الطالبة الزبيدي.. الموت يغيب الطالبة الجامعية ساجدة

ونعى مقربون وزملاء الطالبة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بشكل واسع اليوم مستذكرين طيب اثر وحسن خلق الراحلة .
يذكر ان رواد مواقع التواصل كانوا قد نعوا الطالبة رشا الزبيدي يوم أمس بذات الحادث الذي اودى بحياة الجبور اليوم بعد غيبوبة دخلت بها .
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