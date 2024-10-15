 
الثلاثاء 2024-10-15 10:39 ص
 
 

بعد وفاة الطالبة الزبيدي.. الموت يغيب الطالبة الجامعية ساجدة

البقاء لله
البقاء لله
الثلاثاء، 15-10-2024 09:33 ص

الوكيل الإخباري-  توفيت الطالبة الجامعية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية ساجدة الجبور بحادث دهس أليم في لواء الموقر / مثلث الزميلات  .

ونعى مقربون وزملاء الطالبة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بشكل واسع اليوم مستذكرين طيب اثر وحسن خلق الراحلة .

يذكر ان رواد مواقع التواصل كانوا قد نعوا الطالبة رشا الزبيدي يوم أمس بذات الحادث الذي اودى بحياة الجبور اليوم بعد غيبوبة دخلت بها .

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