بعد 3 أعوام على انطلاقه .. المناطق الحرة تؤكد أن تلفريك عجلون أحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، صخر العجلوني، أن مشروع تلفريك عجلون شكّل نقلة نوعية في القطاع السياحي بالمحافظة منذ افتتاحه، وأسهم في تعزيز مكانتها كوجهة للسياحة البيئية والترفيهية والدينية. اضافة اعلان





وقال العجلوني، في بيان الأحد، إن المشروع لم يكن مجرد وسيلة نقل سياحية، بل مشروعًا تنمويًا متكاملًا جاء انسجامًا مع الرؤى الملكية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات واستثمار ميزاتها التنافسية.



وأضاف أن المشروع أسهم في إشراك المجتمع المحلي عبر إنشاء بازار دائم للأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب استضافة مهرجانات وفعاليات وطنية وثقافية دعمت الحركة السياحية في المحافظة.



وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة جذب سياحي متكاملة تشمل استقطاب استثمارات جديدة وتوفير مرافق وخدمات ترفيهية، بما يطيل مدة إقامة الزوار ويعزز العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي.



وأكد أن تلفريك عجلون زُوّد بأحدث أنظمة السلامة العالمية، ويعمل وفق ثلاث خطط تشغيلية للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى فرق إنقاذ مدربة لضمان أعلى مستويات السلامة للزوار.



وبيّن أن المشروع أسهم أيضًا في تنشيط الفنادق والنزل البيئية والأكواخ السياحية، ورفع نسب الإشغال، ودعم الحركة التجارية والخدمات المساندة في المحافظة.



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