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بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على مفقودة ستينية في عمّان

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بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على مفقودة ستينية
 
الخميس، 09-07-2026 11:28 م

الوكيل الإخباري- عُثر على السيدة هيام سميح (أم يزن زيادة)، البالغة من العمر 61 عاما، بعد مناشدات ذويها عبر "الوكيل الإخباري"، للعثور عليها بفضل جهود الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي، وفق ما أفاد به نجلها أحمد مصطفى زياده.

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وقال نجل السيدة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى العثور على والدته بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها في العاصمة عمّان، لافتا إلى أن والدته بصحة جيدة.

 

وتقدمت العائلة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في عمليات البحث أو قام بمشاركة المناشدة وخاصة رجال البحث الجنائي والأجهزة الأمنية.

 
 


gnews

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