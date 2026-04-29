بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

الوكيل الإخباري- قررت لجنة الانضباط والسلوك في الاتحاد الأردني لكرة السلة إلغاء نتيجة مباراة النادي الفيصلي ونادي اتحاد عمّان، التي أُقيمت بتاريخ 20 نيسان 2026، ضمن سلسلة المباريات النهائية للدوري الممتاز، وإعادة إقامة المباراة بموعد جديد يحدده الاتحاد. اضافة اعلان





وقالت اللجنة إن القرار جاء "في ضوء الوقائع الخطيرة والمؤسفة التي عصفت بسير المباراة من كلا الفريقين"، وما اقترفه لاعبون وأعضاء للأجهزة الفنية والإدارية من أفعال قالت إنها "انحرفت بشكل مباشر وفاضح عن فلسفة المنافسة الرياضية والممارسات السليمة".



وأضافت أن تلك الأفعال شكلت "خروجاً واضحاً على مبادئ الانضباط الرياضي، وانتهاكاً للمنافسة الشريفة والروح الرياضية، وإهداراً واضحاً لهيبة اللعبة ورسالتها"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد دراسة شاملة لكافة الملابسات والمخالفات المرتكبة.



وقررت اللجنة إلغاء نتيجة المباراة، وإعادة إقامة المباراة بموعد جديد يحدده الاتحاد وفقاً لما يراه مناسباً، واتخاذ تدابير أمنية استثنائية وحازمة لضمان فرض النظام العام وصون سلامة الحضور والمشاركين.



وفيما يتعلق بنادي اتحاد عمّان، قررت اللجنة إيقاف اللاعب فادي إبراهيم فريدي لمدة 3 مباريات، إلى جانب تغريمه 250 ديناراً و300 دينار، وتغريمه 500 دينار بدل عقوبة الإيقاف (عدم الأهلية)، باعتبار أن المباريات نهائية بالنسبة للدوري.



كما قررت إيقاف اللاعب سام دانييل لمدة 6 مباريات، مع تغريمه 250 ديناراً و300 دينار، وتغريمه 500 دينار بدل عقوبة الإيقاف (عدم الأهلية).



وقررت كذلك تغريم اللاعب إيهاب الزهيري مبلغ 250 ديناراً، وتغريمه 500 دينار بدل عقوبة الإيقاف (عدم الأهلية)، فيما قالت اللجنة إنها اكتفت بالعقوبات المفروضة عليه بعد أن تبين من مراجعة مقاطع الفيديو أنه لم يشارك في العراك.



ووجهت اللجنة إنذاراً إلى حمزة هيكل مدرب اللياقة، كما قررت إيقاف مدرب النادي فيصل النسور 3 مباريات، وتغريمه 250 ديناراً و300 دينار، إضافة إلى 500 دينار بدل عقوبة الإيقاف.



وفيما يتعلق بالنادي الفيصلي، قررت اللجنة إيقاف اللاعب محمد شاهر لمدة 6 مباريات، مع تغريمه 250 ديناراً و300 دينار و500 دينار بدل عقوبة الإيقاف.



كما أوقفت اللاعب حسن عبابنة لمدة 3 مباريات، إلى جانب تغريمه 250 ديناراً و300 دينار و500 دينار بدل عقوبة الإيقاف.



وأكدت اللجنة عدم فرض أي عقوبة على اللاعب علي أبو حسين (رقم 33) بعد أن تبين من مراجعة الفيديو عدم مشاركته في أي عراك.



وشملت القرارات حرمان نائب رئيس النادي الفيصلي من حضور مباراتين للنادي، بعد ثبوت قيامه بإلقاء عبوة مياه من المنصة على اللاعب سام حسام وفق التقرير.



كما وجهت اللجنة إنذاراً إلى أحمد وريكات، وأوقفت مدرب النادي عبد الله أبو قورة 3 مباريات، مع تغريمه 250 ديناراً و300 دينار و500 دينار بدل عقوبة الإيقاف.



وقررت اللجنة كذلك تغريم النادي الفيصلي 1500 دينار بسبب تصرفات الجمهور، مع توجيه إنذار للنادي بضرورة التقيد بأحكام لائحة الانضباط والسلوك.



ونص القرار على أن بعض العقوبات الواردة ضمن البندين الأول والثاني المتعلقة بالعقوبات ضد الناديين تُعد قطعية غير قابلة للاستئناف، فيما اعتبرت اللجنة أن قرار إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها يندرج ضمن البنود القابلة للاستئناف.





