بقيمة 83.9 مليون دينار .. 16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بشهر شباط الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 16.4 ألف شيك، منها 70.4% عادت لأسباب مالية وبقيمة 59 مليون دينار، و29.6% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 24.8 مليون دينار.
كما بلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثلاث أشهر الماضية من العام الحالي 9.67 مليارات دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 1.8 مليون شيك.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
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