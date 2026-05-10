بكلفة مليار دينار .. إليك تفاصيل اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن

الوكيل الإخباري-   وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية استثمار تُعد الأولى من نوعها في المملكة لإنتاج الأمونيا الخضراء، في خطوة تعكس توجه الأردن نحو تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاقتصاد منخفض الكربون.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات الواردة في الاتفاقية، سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، ضمن ائتلاف بولندي–إماراتي وبدعم فني هولندي، فيما تُقدَّر كلفة المشروع بنحو مليار دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء اعتماداً على الطاقة الشمسية، ضمن نظام مستقل بقدرة تصل إلى 550 ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين حديثة للطاقة.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مع توقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع في أيلول 2027، على أن يبدأ التشغيل التجاري المتوقع خلال عام 2030.

تشير البيانات إلى أن المشروع سيساهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، ما يعزز التزام الأردن بمسار الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.

كما ستفتح الاتفاقية آفاقاً تصديرية جديدة للأسواق العالمية منخفضة الكربون، وتدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، خصوصاً في مدينة العقبة التي يُتوقع أن تستقطب استثمارات إضافية في هذا القطاع.
 
 


