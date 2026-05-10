بكلفة مليار دينار .. إليك تفاصيل اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن

وبحسب المعلومات الواردة في الاتفاقية، سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، ضمن ائتلاف بولندي–إماراتي وبدعم فني هولندي، فيما تُقدَّر كلفة المشروع بنحو مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء اعتماداً على الطاقة الشمسية، ضمن نظام مستقل بقدرة تصل إلى 550 ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين حديثة للطاقة.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مع توقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع في أيلول 2027، على أن يبدأ التشغيل التجاري المتوقع خلال عام 2030.
تشير البيانات إلى أن المشروع سيساهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، ما يعزز التزام الأردن بمسار الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
كما ستفتح الاتفاقية آفاقاً تصديرية جديدة للأسواق العالمية منخفضة الكربون، وتدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، خصوصاً في مدينة العقبة التي يُتوقع أن تستقطب استثمارات إضافية في هذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان
-
المياه تطلق مشروع "حكيمات المياه" بالبلقاء
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم عدداً من الضباط وضباط الصف بهدايا ملكية
-
الجيش يطبق قواعد الاشتباك.. ويسقط طائرتين مسيّرتين على الحدود
-
الخرابشة: مشروع الأمونيا الخضراء يعزز مكانة الأردن إقليمياً في الطاقة النظيفة
-
التنفيذ القضائي: انتبه سيارتك ممكن تنحجز بأي لحظة - فيديو
-
"الملكية" تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم
-
تمديد العمل بالإعفاءات والخصومات الضريبية ببلدية معان حتى نهاية حزيران