بكلمات مؤثرة .. الجالية الأردنية في ألمانيا تنعى كندة حتر

الوكيل الإخباري- نعت الجالية الأردنية في ألمانيا مستشارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في برلين كندة حتر.



ونشرت صفحة الجالية الاردنية في المانيا : وداعاً يا وجه الأردن المضيء في الغربة.

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"بقلوب حزينة وعيون دامعة، ننعي اليوم فقدان واحدة من أنبل أبناء الجالية الأردنية في ألمانيا.

رحلت عنّا كندة حتر، التي لم تكن فقط مؤثرة، بل كانت أختًا وسندًا لكل مغترب، وصوتًا حضاريًا نقيًا يمثل الأردن بأجمل صورة.



كانت الملجأ لكل من ضاقت عليه الدنيا بالغربة، وكانت الجسر الذي يربطنا بأرض الوطن بقلبها الكبير وروحها الأردنية الأصيلة.



زرعت الخير في كل مكان، ورفعت اسم بلدنا عاليًا، واليوم نفتقدها ونحن عاجزون عن وصف ألم الفقد.

رحمكِ الله رحمة واسعة، وجعل مثواكِ الجنة، وجزاكِ عن كل ما قدمتِ خير الجزاء.