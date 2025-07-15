بكلمات مؤثرة .. الجالية الأردنية في ألمانيا تنعى كندة حتر

ونشرت صفحة الجالية الاردنية في المانيا : وداعاً يا وجه الأردن المضيء في الغربة.
"بقلوب حزينة وعيون دامعة، ننعي اليوم فقدان واحدة من أنبل أبناء الجالية الأردنية في ألمانيا.
رحلت عنّا كندة حتر، التي لم تكن فقط مؤثرة، بل كانت أختًا وسندًا لكل مغترب، وصوتًا حضاريًا نقيًا يمثل الأردن بأجمل صورة.
كانت الملجأ لكل من ضاقت عليه الدنيا بالغربة، وكانت الجسر الذي يربطنا بأرض الوطن بقلبها الكبير وروحها الأردنية الأصيلة.
زرعت الخير في كل مكان، ورفعت اسم بلدنا عاليًا، واليوم نفتقدها ونحن عاجزون عن وصف ألم الفقد.
رحمكِ الله رحمة واسعة، وجعل مثواكِ الجنة، وجزاكِ عن كل ما قدمتِ خير الجزاء.
نعاهدك أن يظل ذكرك الطيب حيًّا بيننا، وأن نكمل الطريق الذي كنتِ فيه من حب وعطاء".
والراحلة كندة حتر وافتها المنية الاثنين الموافق 2025/7/14 في ألمانيا عن عمر يناهز 44 عاما وسيتم تشييع جثمانها الطاهر يوم الجمعة الموافق 2025/7/18 في برلين- المانيا.
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