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بكلمات مختصرة ورسالة قوية .. ولي العهد يساند النشامى قبل مواجهة الجزائر

بكلمات مختصرة ورسالة قوية .. ولي العهد يساند النشامى قبل مواجهة الجزائر
بكلمات مختصرة ورسالة قوية .. ولي العهد يساند النشامى قبل مواجهة الجزائر
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:07 ص
الوكيل الإخباري-   نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر منصة إنستغرام، رسالة دعم للمنتخب الوطني قبيل مواجهته أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026.اضافة اعلان

وكتب سموه، قبيل انطلاق المباراة: "الهمة عالية"، في رسالة دعم للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، أكد ليل الأحد - الاثنين، أن مباراة الأردن أمام الجزائر ستكون قوية، مشيراً إلى أن المنتخب يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي خاص قبيل مواجهة الأردن لنظيره الجزائري، أن قلة الخبرة للنشامى أمام النمسا حسمت المباراة، وأن رهبة البداية أصبحت من الماضي.

ويدرك المنتخبان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز مقعد في دور الـ32 بين أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث على الأقل، بعد خسارتيهما في الجولة الافتتاحية.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكان النشامى استهلوا مشوارهم في المونديال بالخسارة أمام النمسا 1-3، فيما فازت الأرجنتين على الجزائر 3-0، قبل أن يختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين فجر الأحد 28 حزيران بتوقيت الأردن.
 
 


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