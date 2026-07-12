بلاغ صادر عن رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغاً اليوم الأحد، يقضي بإعلان حالة الحداد العام في المملكة لمدَّة اربعة أيَّام اعتباراً من اليوم، تُنكَّس الأعلام خلالها؛ وذلك حداداً على وفاة صاحب السموّ الأمير الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله -.

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