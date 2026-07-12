الأحد 2026-07-12 06:45 م

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء

ب
أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 06:40 م

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغاً اليوم الأحد، يقضي بإعلان حالة الحداد العام في المملكة لمدَّة اربعة أيَّام اعتباراً من اليوم، تُنكَّس الأعلام خلالها؛ وذلك حداداً على وفاة صاحب السموّ الأمير الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله -.

اضافة اعلان


وعبَّرت الحكومة عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة إلى الأشقَّاء في دولة قطر، بوفاة الرَّاحل الكبير الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من تمُّوز، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يلهمهم الصَّبر والسّلوان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية بلاغ صادر عن رئيس الوزراء

ل

عربي ودولي حكم غيابي بإعدام قائد قوات الدعم السريع في السودان

ت

أخبار محلية الملك يأمر بإعلان الحداد على الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في البلاط الملكي

ن

أخبار محلية وفاة سيدة وإصابة طفليها إثر حريق منزل في العقبة

ن

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه السادس والأربعين في شارع المطار

ب

أخبار محلية الأمير مرعد يلتقي سفيري تركيا واليابان لدى المملكة

ل

كأس العالم منتخب فرنسا يتعرض لضربة موجعة قبل مواجهة إسبانيا

ل

أخبار محلية مدير الأحوال المدنية يتابع سير أعمال الصيانة والتأهيل في مكتبي جبل عمّان والزرقاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 