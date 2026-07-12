بلاغ صادر عن رئيس الوزراء

وعبَّرت الحكومة عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة إلى الأشقَّاء في دولة قطر، بوفاة الرَّاحل الكبير الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من تمُّوز، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يلهمهم الصَّبر والسّلوان.
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