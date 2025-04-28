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بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية في الاردن

عطلة
عطلة
 
الإثنين، 28-04-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتعطل  دوام الوزارات والدوائر الرسمية،  يوم الخميس الموافق للأول من أيار المقبل لعام 2025 ميلادية، احتفاء بيوم العمال العالمي.

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ينتظر الأردنيون يوم  عطلة رسمية  اخر الشهر  القادم وسيكون  يوم الأحد، 25 أيار، وهو يوم عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وسيصدر خلال الايام القادمة بلاغ رسمي من رئيس الوزراء  بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بهذه المناسبة .

 
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