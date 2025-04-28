بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية في الاردن

الوكيل الإخباري- بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتعطل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، يوم الخميس الموافق للأول من أيار المقبل لعام 2025 ميلادية، احتفاء بيوم العمال العالمي.

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ينتظر الأردنيون يوم عطلة رسمية اخر الشهر القادم وسيكون يوم الأحد، 25 أيار، وهو يوم عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.