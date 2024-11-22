بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

وذلك وفق رصد موقع الوكيل الاخباري بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
ومن المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بهذه المناسبة .
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