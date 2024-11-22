 
الجمعة 2024-11-22 06:55 م
 

بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

عطلة
عطلة
الجمعة، 22-11-2024 05:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  ينتظر الأردنيون صدور بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة رسمية الشهر القادم  بمناسبة عيد الميلاد المجيد

اضافة اعلان

 تبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 .

وذلك وفق رصد موقع الوكيل الاخباري بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .


ومن المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بهذه المناسبة . 

 
gnews

أحدث الأخبار

قطر

أخبار محلية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة

الزيتون

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون

غزة

فلسطين "صحة غزة": المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

عطلة

أخبار محلية بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

العيسوي يعزي عشيرة النعيمات

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا

قصف متواصل على غزة

أخبار محلية مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة



 


الأكثر مشاهدة