بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ينتظر الأردنيون صدور بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة رسمية الشهر القادم بمناسبة عيد الميلاد المجيد





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تبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 .



وذلك وفق رصد موقع الوكيل الاخباري بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .