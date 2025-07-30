بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده أطلقت مبادرة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الإنزالات الجوية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.

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وأضاف عبر منصة (إكس) أن "وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والجهات الأخرى أعلنوا عن تنسيق مشترك لإطلاق عملية بلجيكية لنقل وإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد في المقام الأول على ضرورة السماح بدخول الشاحنات إلى داخل القطاع".