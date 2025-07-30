بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

وأضاف عبر منصة (إكس) أن "وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والجهات الأخرى أعلنوا عن تنسيق مشترك لإطلاق عملية بلجيكية لنقل وإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد في المقام الأول على ضرورة السماح بدخول الشاحنات إلى داخل القطاع".
وتابع بريفو أنه "ستُقلع قريبًا طائرة من طراز A400M تابعة للجيش البلجيكي، محمّلة بمساعدات إنسانية مقدمة من فريق B-FAST، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتسليمها إلى سكان غزة، وتتضمن هذه المساعدات بشكل رئيسي معدات طبية ومواد غذائية".
-
أخبار متعلقة
-
ضبط 3 أشخاص احتالوا مالياً على مواطنين بعد التواصل معهم إلكترونيًا
-
"الطاقة والمعادن": 87% نسبة إنجاز استبدال العدادات الذكية
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7
-
47 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الضمان: (16671) اتفاقية تقسيط مبرمة مع منشآت مدينة بمبلغ إجمالي (720) مليون دينار
-
وزير الداخلية يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزيرة السياحة: استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025