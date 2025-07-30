الأربعاء 2025-07-30 03:22 م
 

بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

فريق الطوارئ البلجيكي B-FAST خلال عملية إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
فريق الطوارئ البلجيكي B-FAST خلال عملية إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
 
الأربعاء، 30-07-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده أطلقت مبادرة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الإنزالات الجوية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.

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وأضاف عبر منصة (إكس) أن "وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والجهات الأخرى أعلنوا عن تنسيق مشترك لإطلاق عملية بلجيكية لنقل وإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد في المقام الأول على ضرورة السماح بدخول الشاحنات إلى داخل القطاع".


وتابع بريفو أنه "ستُقلع قريبًا طائرة من طراز A400M تابعة للجيش البلجيكي، محمّلة بمساعدات إنسانية مقدمة من فريق B-FAST، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتسليمها إلى سكان غزة، وتتضمن هذه المساعدات بشكل رئيسي معدات طبية ومواد غذائية".

 
 
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فريق الطوارئ البلجيكي B-FAST خلال عملية إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

أخبار محلية بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

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