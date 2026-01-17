بلديات إربد تتفقد البنى التحتية بمناطق اختصاصها

الوكيل الإخباري- واصلت بلديات في محافظة إربد، اليوم السبت، تفقد نقاط الضعف في بعض البنى التحتية بعد انحسار المنخفض الجوي الأخير وذلك لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، في حين نفذت بلدية برقش في لواء الكورة حملة نظافة لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية، كثيب الغزاوي، إن الحملة تأتي في سياق الحرص على سلامة المجرى المائي وتحسين الواقع البيئي والمظهر العام، مشيرا الى أهمية الحفاظ على جمالية هذا الوادي باعتباره من المناطق السياحية الجاذبة.



ودعا الغزاوي المتنزهين وقاطني المنطقة إلى التعاون مع جهود البلدية في المحافظة على جمالية المواقع ونظافة الأودية ومختلف المرافق العامة.



من جهتها نفّذت كوادر بلدية غرب إربد أعمالًا ميدانية شملت إعادة إنشاء مقاطع لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء عبارات أنبوبية بقطر 1200 ملم في عدد من المواقع ضمن جهودها لمعالجة مواطن الخلل التي يتم رصدها خلال المنخفضات الجوية.



كما شملت الأعمال شارع المقبرة وشارع المركز الصحي في بلدة كفر يوبا، وشارع المروش في بلدة بيت يافا، إضافة إلى تركيب عبارات لتصريف مياه الأمطار في منطقة برد الماء وتقاطع زحر – كفر رحتا، بهدف رفع كفاءة شبكات التصريف واستيعاب كميات المياه المتدفقة إلى المناطق المنخفضة.



وقالت البلدية إن هذه الإجراءات تأتي للحد من تجمع مياه الأمطار، وحماية البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين، مؤكدة استمرار كوادرها الفنية وورش الأشغال برصد البؤر الساخنة أثناء المنخفضات الجوية والتدخل الفوري لمعالجتها ضمن خطة شاملة تهدف إلى إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلات تصريف المياه، مشيرة الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة معالجة نقاط الضعف في شارع زحر – المقبرة وشارع كفر يوبا – الأحوال المدنية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الظروف الجوية.



الى ذلك واصلت بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية أعمال تنظيف العبارات الصندوقية ومجاري تصريف مياه الأمطار التي تأثرت خلال المنخفض الجوي الأخير.



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حمزة المومني، مبينا ان العمل متواصل لإزالة مخلفات المنخفض الجوي الأخير من الأتربة والحجارة والمخلفات العالقة داخل عبارات تصريف المياه ومداخلها بفعل انجرافات السيول.