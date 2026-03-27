بلديات إربد ترفع جاهزيتها للقصوى للتعامل مع المنخفض الجوي

12:50 ص

الوكيل الإخباري- رفعت بلديات محافظة إربد، اليوم الخميس، درجات الجاهزية إلى الحالة القصوى والمتوسطة، تزامنًا مع تأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، حيث جرى تفعيل غرف العمليات والفرق الميدانية لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.





وأعلنت بلدية دير أبي سعيد عن جاهزية غرفة الطوارئ لديها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.

وأكد رئيس لجنة البلدية مازن غوانمة، رفع درجة الجاهزية وتفعيل كوادر الطوارئ على مدار الساعة، لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري إن وجدت، بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.



كما أشار إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية من الحكام الإداريين وكوادر الأشغال العامة والدفاع المدني، لتوحيد الجهود وضمان سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع أي طارئ.



وفي السياق ذاته، قامت كوادر بلدية دير أبي سعيد بالتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار في منطقة عيون الحمام تحت جسر تبنة بكل مهنية، وتم فتح الطريق وإيجاد مخرج للمياه.



وأهابت بلدية دير أبي سعيد بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الاتصال المتاحة.

وبحث اجتماع لمديري الدوائر الحكومية في لواء الأغوار الشمالية، عُقد في دار متصرفية اللواء برئاسة متصرف اللواء خالد الكساسبة، الاستعدادات للتعامل مع المنخفض الجوي.



وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية ورفع درجات الجاهزية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الجوية المتوقعة.



واستعرض مديرو الدوائر خطط الطوارئ المعتمدة لدى الدوائر الرسمية، مع التأكيد على تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، وتعزيز الجاهزية الميدانية للتعامل مع أي طارئ، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا، مع التشديد على سرعة الاستجابة للبلاغات.



وأكد الكساسبة أهمية التكامل والتشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل العقبات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.



وأكدت بلدية غرب إربد متابعتها الحثيثة لقضية العبث بأغطية المناهل ونزعها، لما تشكله من خطر مباشر على سلامة المواطنين وتهديد للبنية التحتية.



وأوضحت البلدية في بيان اليوم أن هذه الممارسات تعد سلوكًا خطيرًا ومرفوضًا، لما تنطوي عليه من تعريض حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، لمخاطر السقوط والإصابة، إضافة إلى ما تسببه من أضرار جسيمة في مرافق الخدمات العامة.



وبينت أن العبث بأغطية المناهل يشكل اعتداءً صريحًا على الأموال العامة ومقدراتها، ويعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، لما يترتب عليه من إضرار بالمصلحة العامة وتهديد لأمن المجتمع وسلامته.



وأكدت البلدية أن مثل هذه التصرفات لا تنسجم مع القيم المجتمعية والأخلاقيات التي تقوم على حماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للجميع، ولا يجوز التعدي عليها تحت أي ظرف.

وشددت البلدية على أنها تتابع هذا الموضوع بكل جدية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونًا للممتلكات العامة.



ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي اعتداءات مشابهة، تعزيزًا للمسؤولية المجتمعية المشتركة، وحفاظًا على بيئة آمنة للجميع.



ودعت شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء الكورة المواطنين إلى التواصل مع غرفة طوارئ المديرية للتعامل مع أية ملاحظات أو حوادث، مثل سقوط أشجار حرجية أو اعتداء بالتحطيب خلال فترة المنخفض الجوي.



وقالت المديرية في بيان إن غرفة طوارئ الحراج ستعمل على مدار 24 ساعة، لغاية إزالة أي أضرار ناجمة عن تساقط الأشجار الحرجية خلال الظروف الجوية.



ودعت المواطنين في مختلف مناطق لواء الكورة إلى التواصل مع غرفة الطوارئ على أرقام الهواتف 0777201520 / 0772203569 / 0779933887.



وأعلنت بلدية خالد بن الوليد التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد عن رفع درجة الجاهزية إلى حالة الطوارئ القصوى، وذلك نظرًا للحالة الجوية المتوقعة بحسب تقارير دائرة الأرصاد الجوية.



وأشارت البلدية في بيان لها اليوم إلى تفعيل غرفة الطوارئ طيلة أيام المنخفض الجوي الحالي ولحين انتهاء الحالة الجوية السائدة، حيث تشير دائرة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الرابعة، مصحوبًا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد.



كما حذر البيان من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية وشدة الرياح، مع التأكيد على جاهزية كوادر البلدية وآلياتها للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ وعلى مدار الساعة، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



وأعلنت بلدية بني عبيد جاهزية غرفة الطوارئ لديها، استجابةً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية مع تأثر المملكة بالحالة الجوية السائدة.



وأكدت رئيس لجنة البلدية المهندسة منار ردايدة رفع درجة الجاهزية وتفعيل كوادر الطوارئ على مدار الساعة، لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.



وأشارت الردايدة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية من الحكام الإداريين وكوادر الأشغال العامة والدفاع المدني، بهدف توحيد الجهود وضمان سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات الطارئة.



ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الاتصال المتاحة، دعمًا للجهود المبذولة في التعامل مع الظروف الجوية.



وأعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، وذلك في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي، وحرصًا على سلامة المواطنين.



ودعت البلدية في بيان المواطنين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، من أبرزها تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية والمواقف، وتنظيف أسطح المنازل ومصارف المياه، بما يضمن تصريف مياه الأمطار بشكل آمن.



وأكدت ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات عشوائيًا لتجنب انسداد المناهل، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.



وأشارت البلدية إلى أهمية القيادة بحذر، وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب القيادة في حالات الضباب الكثيف أو أثناء الهطولات الغزيرة، حفاظًا على السلامة العامة.



ودعت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الظروف الجوية السائدة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الاقتراب منها.



وأكدت البلدية في بيان ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير التي قد تتأثر بالرياح القوية، مثل اللوحات الإعلانية وألواح الزينكو والمواد المخزنة على أسطح المباني، حفاظًا على السلامة العامة.



وأشارت إلى أنه تم فتح غرفة طوارئ الشتاء في البلدية، مؤكدة جاهزية كوادرها وآلياتها للتعامل مع مختلف الحالات واستقبال الشكاوى والملاحظات التي تستدعي التدخل.



وأكدت بلدية رابية الكورة جاهزيتها التامة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، ضمن خطتها المعدة مسبقًا لضمان استمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.



وأوضحت البلدية أنها اتخذت مختلف الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك تجهيز فرق الطوارئ والآليات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، ومتابعة أوضاع الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار.



وبينت البلدية أن غرف الطوارئ في البلدية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ، حرصًا على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات دون انقطاع.



ورفعت الأجهزة التنفيذية والبلديات في محافظة جرش، اليوم الخميس، درجات الجاهزية إلى الحالة القصوى، تزامنًا مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، حيث جرى تفعيل غرف الطوارئ وتفقد آليات العمل الميداني لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.



وأعلنت بلدية النسيم، ممثلة برئيس لجنتها قاسم المصري، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وتم فتح غرفة طوارئ وتشكيل فريق مناوبات شامل في البلدية، وتم تفقد الآليات والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي طارئ قد يحدث، كما تم تفقد العبارات والتأكد من جاهزيتها.



ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل على صفحة البلدية أو رقم رئيس غرفة الطوارئ المهندس حسام محاسنة: 0770474950، 0788369957.



وتفقد مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة الدكتور زيد الهباهبة، يرافقه مدير الخدمات المشتركة الدكتور محمد أبو السمن، مديرية أشغال جرش، وذلك للاطلاع على جاهزية المديرية في التعامل مع الظروف الجوية السائدة الناتجة عن المنخفض الجوي الحالي.



واطلع الهباهبة على آليات العمل المتبعة لاستقبال البلاغات والتعامل مع أي طارئ قد يحدث على الطرق في غرفة العمليات في المديرية، مؤكدًا أهمية الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.



من جانبها، أوضحت مديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص خشاشنة أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية، حيث تم توزيع ثلاث فرق طوارئ ميدانية، إلى جانب فرقة السلامة المرورية وفرقة الصيانة، للعمل على مدار الساعة.



وأضافت أن المديرية قامت كذلك بتوزيع الآليات والمعدات على مختلف الطرق الحيوية في المحافظة، بهدف التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو عوائق قد تنجم عن الظروف الجوية، وضمان بقاء الطرق سالكة وآمنة.



وأعلنت بلدية باب عمّان في محافظة جرش حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وجرى فتح غرفة طوارئ وتشكيل فريق مناوبات شامل في البلدية، وتفقد الآليات والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي طارئ قد يحدث، كما تم تفقد العبارات والتأكد من جاهزيتها.



ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أية حالة طارئة.









