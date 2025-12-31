بلديات تكثف جهودها لمواجهة المنخفض الجوي غدًا

11:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759305 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كثّفت عدة بلديات، اليوم الأربعاء، جهودها الميدانية لضمان سلامة المواطنين وسير العمليات في مجاري تصريف مياه الأمطار، استعدادًا لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع غدًا. اضافة اعلان





ففي بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، نفّذت كوادر البلدية حملة ميدانية لتنظيف العبارات ومجاري تصريف مياه الأمطار من مخلفات المنخفض الجوي.



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حمزة المومني إن الحملة تأتي ضمن استعدادات البلدية المبكرة لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع دخوله غدًا، لضمان انسياب المياه وعدم تشكّل تجمعات مائية تمثّل خطورة على السلامة العامة.



وبيّن أن الحملة تشمل إزالة الأتربة والحجارة والمخلّفات العالقة داخل عبارات تصريف المياه ومداخلها، باستخدام الآليات والمعدات المتوفرة، لافتًا إلى دعم بلدية برقش للبلدية من خلال توفير آلية "باكو لودر" لتسريع العمل.



وأشار إلى أن البلدية تعاملت مع تجمّع لبركة مياه كبيرة بفعل الأمطار على الجبل المحاذي لمنطقة المشارع، حيث جرى شفط مياهها بإشراف متصرف اللواء والأجهزة الأمنية.



وأكد المومني استمرار الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم إلقاء المخلّفات في مجاري المياه حفاظًا على السلامة العامة.



وفي بلدية المزار الشمالي، أكد رئيس لجنة البلدية مهدي نصير استعداد البلدية وتفعيل غرف الطوارئ فيها، لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع تأثيره الفعلي اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الخميس.



ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وتوخّي أقصى درجات الحذر من احتمالية انهيارات التربة والصخور في المرتفعات والمنحدرات، ودعا السائقين إلى الانتباه من مخاطر الانزلاقات المائية، إضافة إلى تفقد قنوات تصريف المياه حول منازلهم وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



كما دعا إلى عدم ربط مزاريب البيوت "السطح" على مناهل الصرف الصحي تجنبًا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات عشوائيًا لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وشدد نصير على ضرورة التأكد من وسائل التدفئة واتباع إرشادات مديرية الأمن العام، وعدم ترك المدافئ موقدة أثناء النوم، وتهوية المنازل دوريًا.



ولفت إلى أن غرفة الطوارئ في البلدية تتلقى ملاحظات المواطنين على مدار الساعة، وفي حال حدوث أي طارئ الاتصال على غرف الطوارئ في البلدية على الأرقام التالية:



0772235646

0799872727



وفي بلديتي الأزرق الجديدة والرصيفة بمحافظة الزرقاء، أكدتا جاهزيتهما للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين واستقبال المنخفض الجوي الجديد من خلال رفع درجة الاستعداد للكوادر المختصة والعمل على مدار الساعة.



وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي إن البلدية حددت النقاط الساخنة في قضاء الأزرق بعد كل منخفض لمعرفة نقاط الضعف والعمل على معالجتها بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن البلدية تحذّر دائمًا من خطر الاقتراب من الأودية ومجاري السيول لحماية المواطنين وممتلكاتهم.



وأضاف أن كوادر البلدية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستجابة السريعة في حال وجود أي طارئ، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلة أو حالة طارئة، وعدم ركن مركباتهم في المناطق المنخفضة أو قرب العبارات والجسور، وتثبيت الخزانات والمقتنيات القابلة للتطاير، والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وعدم المجازفة بعبور مجاري السيول.



من جهته، أكد الناطق الإعلامي لبلدية الرصيفة محمد بن ختلان أن كوادر البلدية تتواجد وبشكل دائم قرب النقاط الساخنة في المدينة، خاصة على طول مجرى سيل الزرقاء الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه خلال المنخفضات السابقة، إضافة إلى مناطق الأودية.



وأشار إلى ضرورة التزام المواطنين باشتراطات السلامة العامة على الطرقات، وعدم السير بسرعات عالية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة فورًا، والابتعاد عن مجاري السيول، وعدم رمي النفايات قرب عبارات تصريف المياه لتفادي إغلاقها.



وفي بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، واصلت كوادر البلدية أعمالها الميدانية في فتح وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار، تحسبًا للمنخفض الجوي المتوقع غدًا.



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس أمجد الديات إن البلدية عالجت اليوم عدة بؤر ساخنة في مناطق وادي أسبيرة ووادي الريان والقرن، وعملت على تسليك مجاري الأودية وإعادة فتح قنوات وعبارات تصريف مياه الأمطار التي تعرضت لانجرافات التربة والحجارة بفعل الأمطار الأخيرة.



ودعا الديات المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظًا على السلامة العامة، وإبلاغ غرف طوارئ البلدية عن أية مستجدات للتعامل معها.



وفي مديرية زراعة الكرك، واصلت كوادر قسم الحراج جهودها الميدانية في التعامل مع حالات سقوط الأشجار الحرجية في مختلف مناطق المحافظة، والتي قد تشكل خطرًا على المنازل والطرق العامة وأسلاك الكهرباء.



وقال مدير الزراعة المهندس مأمون العضايلة إن الكوادر المختصة تعمل بكل مهنية ومسؤولية عالية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على إزالة الأشجار المتساقطة ومعالجة آثارها، حرصًا على السلامة العامة وحماية الممتلكات وضمان استمرارية الحركة المرورية دون عوائق.



كما اطّلع العضايلة ومدير زراعة لواء المزار الجنوبي المهندس مراد الطراونة، خلال جولة ميدانية لمنطقة العراق، على واقع الحال وحجم الأضرار التي خلّفها المنخفض الجوي.



وتخللت الجولة زيارة مواطن في منطقة العراق تعرّض لخسارة تمثلت في نفوق عدد كبير من أغنامه نتيجة الأحوال الجوية القاسية، حيث جرى الاطمئنان على أوضاعه، والتأكيد على الوقوف إلى جانب المتضررين.



وفي هذا السياق، أعلنت مديرية زراعة الكرك عن تشكيل لجان مختصة لحصر الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي، وستقوم المديرية المركزية ومديريات زراعة الألوية باستقبال طلبات المزارعين المتضررين حتى مساء يوم الأحد، تمهيدًا لزيارة المواقع المتضررة والكشف عليها خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وإعداد التقارير النهائية من قبل اللجان المختصة، ليصار إلى رفعها أصوليًا إلى الجهات المعنية.

تم نسخ الرابط





