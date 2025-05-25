بلديات محافظة إربد وألويتها تتزين احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، أن البلدية حريصة على إبراز المناسبات الوطنية وأهميتها، لا سيما يوم عيد الاستقلال الذي يجسد كل معاني العزة والفخار لجميع الأردنيين.

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وقال الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أهم ما يمكن تقديمه في هذه المناسبة العظيمة، هو مضاعفة العمل في كافة المجالات، وتقديم أفضل الخدمات، لأن الأردن يستحق منا الأفضل دائماً.

وبين، أن جميع كوادر البلدية وموظفيها، قد استمروا بالعمل لساعات طويلة وأيام متواصلة، بهدف إظهار عظمة هذه المناسبة العزيزة، كما عملت البلدية على رفع الأعلام الأردنية على جميع السواري في المدينة والمباني الحكومية، إلى جانب طباعة لوحات كبيرة بلغ طول بعضها عشرة أمتار، تحمل شعار الاستقلال المعتمد، إضافة إلى وضع اليافطات المعبرة عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني وأردنية.



وأضاف الكوفحي أن البلدية قامت بطباعة عدد كبير من الملصقات واليافطات التي تحمل شعار الاستقلال المعتمد، والتي باتت موجودة على جميع المباني الرسمية التابعة لبلدية إربد الكبرى وعلى أبرز المعالم وأهم التقاطعات والميادين، وفي جميع اللوحات الإلكترونية التي وزعتها البلدية في عدد كبير من مناطقها.

كما قامت البلدية بتوزيع عدد كبير من الأعلام الأردنية على الدوائر الرسمية والمدارس والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى إنارة جميع مباني المناطق والدوائر التابعة لها بألوان العلم الأردني.

بدوره، قال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، إن بلدية غرب إربد وزعت 3 آلاف علم، وشعار الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية على جميع المواطنين في الشوارع الرئيسية بلواء غرب إربد، وذلك احتفاءً بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، مبينًا أن هذه المبادرة جاءت تعبيرًا عن الفرحة الوطنية وتعزيزًا للروح المجتمعية في هذه المناسبة التاريخية.

وأضاف، أن مناسبة الاستقلال الـ79 تُسطّر نقطة تحول في مسيرة المملكة، فهي ليست مجرد ذكرى، بل مسيرة إنجاز وصمود وتحد لكل من يسعى للنيل من وحدتنا وتماسك شعبنا الوفي، مشيرًا إلى أن البلدية تحتفي بهذه المناسبة من خلال افتتاح بازار خيري، إضافة إلى معرض للصور يستمر لمدة ثلاثة أيام مع افتتاح مباني شيدتها البلدية حديثا.

من جهته، قال رئيس بلدية بني عبيد الدكتور جمال أبو عبيد، إن البلدية عملت ومنذ عدة أيام على إبراز أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين جميعاً، وحرصت على تزيين مختلف معالم اللواء الرسمية بالأعلام الأردنية والرايات التي تحمل شعار الاستقلال الـ 79 ورفعها على كافة السواري المنتشرة على جميع التقاطعات والميادين.



وأزدان مبنى البلدية الرئيسي بألوان العلم الأردني، وتوزيع عشرات الآلاف من الأعلام الأردنية على المؤسسات والدوائر الرسمية والمواطنين والمركبات، لتظهر المناسبة العزيزة على قلوبنا بأبهى صورة.

وفي لواء بني كنانة، قال رئيس بلدة الشعلة المهندس معاوية الخزاعلة، أن كوادر البلدية، قامت بتركيب الإعلام على مداخل جميع المناطق التابعة للبلدية، وزينت واجهة مركز البلدية بالأعلام وعلم عيد الاستقلال، وتركيب الإعلام على جميع جوانب الطرقات داخل مناطق البلدية.



كما تم تزيين المدارس والمباني العامة بالأعلام الأردنية، وتوزيع الأعلام على المواطنين والسائقين وعلى أصحاب المحلات التجارية ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية.



رئيس بلدية اليرموك في لواء بني كنانة محمد غزالي الزعبي، قال إنه وبمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، قامت كوادر البلدية بتزيين المداخل والمناطق العامة والمباني التابعة للبلدية، حيث تم تركيب الأعلام والزينة التي تعكس روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.‏

‏كما تمت إضاءة المباني الحكومية، بألوان العلم الأردني، في مشهد جمالي يعبّر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.‏



‏وأضاف الزعبي، أن البلدية قد شاركت أيضا في الاحتفال المركزي الذي أقيم في مدينة الحسن للشباب، حيث تمثلت المشاركة بحضور عدد من كوادر البلدية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمساهمة في إنجاح الفعالية.‏

‏وبين، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص البلدية على إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يعكس روح الوحدة والانتماء الوطني.



وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، إن البلدية قامت بتزيين القرى والشوارع الرئيسية التابعة للبلدية بألوان العلم الأردني، لافتًا أنه وبهذه المناسبة سيتم الخميس المقبل افتتاح حديقة وملعب رياضي في بلدة كفر أسد، وحديقة وملعب رياضي في بلدة حوفا، ومصنع للمنسوجات في بلدة كفرعان، والذي سيعمل على تشغيل 250 عاملا وعاملة من أبناء اللواء.