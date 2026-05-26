بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد

الوكيل الإخباري- رفعت محافظة جرش وبلدياتها جاهزيتها الميدانية والخدمية، عبر خطط طوارئ متكاملة ومنسقة مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتهدف الخطط المستحدثة إلى إدامة خدمات النظافة العامة بنظام الورديات على مدار الساعة، وتكثيف الرقابة الصحية والبيئية على حظائر الأضاحي والأسواق، بالإضافة إلى تجهيز المصليات والمواقع السياحية، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية طيلة أيام العطلة.