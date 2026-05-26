الثلاثاء 2026-05-26 05:28 م

بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد

جرش
جرش
 
الثلاثاء، 26-05-2026 05:09 م

الوكيل الإخباري-   رفعت محافظة جرش وبلدياتها جاهزيتها الميدانية والخدمية، عبر خطط طوارئ متكاملة ومنسقة مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


وتهدف الخطط المستحدثة إلى إدامة خدمات النظافة العامة بنظام الورديات على مدار الساعة، وتكثيف الرقابة الصحية والبيئية على حظائر الأضاحي والأسواق، بالإضافة إلى تجهيز المصليات والمواقع السياحية، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية طيلة أيام العطلة.


وقال محافظ جرش مالك خريسات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم التأكيد خلال اجتماع المجلسين التنفيذي والأمني، على أهمية الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار ورفع الجاهزية الميدانية في مختلف المواقع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

جرش

أخبار محلية بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد

ب

أخبار محلية بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

ب

أخبار محلية خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

ب

عربي ودولي إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

ايران

عربي ودولي القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت



 
 






الأكثر مشاهدة

 