بلدية إربد: إغلاق جزئي لشارع بغداد غداَ الجمعة

الوكيل الإخباري- - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إغلاق جزء من شارع بغداد صباح يوم غدٍ الجمعة، يبدأ من تقاطع شارع بغداد مع شارع الملك عبدالله الثاني (إشارة الملكية) وحتى مقر البريد الأردني.

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وأشارت البلدية إلى أن إغلاق الشارع يأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى استكمال إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن ركن مركباتهم في شارع بغداد تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن أعمال الإزالة.



وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية مستمرة بحملة لإزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة، والمنتشرة في مختلف المناطق التابعة لحدود البلدية، وتهدف لإزالة جميع المخالفات على الأرصفة والجزر الوسطية.