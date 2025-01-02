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بلدية إربد: إغلاق جزئي لشارع بغداد غداَ الجمعة

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
الخميس، 02-01-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إغلاق جزء من شارع بغداد صباح يوم غدٍ الجمعة، يبدأ من تقاطع شارع بغداد مع شارع الملك عبدالله الثاني (إشارة الملكية) وحتى مقر البريد الأردني.

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وأشارت البلدية إلى أن إغلاق الشارع يأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى استكمال إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن ركن مركباتهم في شارع بغداد تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن أعمال الإزالة.


وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية مستمرة بحملة لإزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة، والمنتشرة في مختلف المناطق التابعة لحدود البلدية، وتهدف لإزالة جميع المخالفات على الأرصفة والجزر الوسطية.


وأوضح التل، أن إزالة بعض اللوحات يحتاج إلى عمليات قص للحديد وفصلها عن الأعمدة، ناهيك عن التكلفة المالية للحملة، وعليه تم تحميل التكلفة المالية لإزالة المخالفات لأصحاب اللوحات والآرمات المخالفة.

 
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