بلدية إربد: إنشاء مركز تدريب مهني تقني في منطقة حوارة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إنه سيتم قريبا البدء بمشروع إنشاء مركز تدريب مهني تقني حديث داخل منطقة حوارة، يقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها عشرة دونمات، وبتكلفة مالية تقدر بنحو 10 ملايين دينار.

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وبين العزام خلال لقائه عددا من أهالي منطقة حوارة، أهمية هذا المشروع للمنطقة على جميع الصعد، سواء التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.



واستعرض أهم الأعمال التي أنجزتها لجنة البلدية داخل منطقة حوارة منذ استلامها أعمالها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية فيها، منوها إلى أن مشاكل البنية التحتية في المدينة متشابهة في معظم المناطق، ويعاني منها عدد كبير من الشوارع الرئيسية داخل حدود إربد الكبرى.



من جهتها، أشارت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية، تهاني هزايمة، أن البلدية تدرك حاجة منطقة حوارة لعدد من الخدمات الرئيسة، مشيرةً إلى أن العمل في المنطقة تأخر بعض الوقت بسبب تنفيذ مشاريع شبكات مياه وصرف صحي فيها.



وأكدت الهزايمة بدء البلدية بإجراءات طرح عطاء لتعبيد طريق حوارة الرئيسي كاملاً، ابتداء من تقاطع الشارع مع شارع عارف البطاينة، وهي المنطقة المعروفة شعبياً باسم (إشارة بردى)، وحتى آخر إشارة ضوئية في المنطقة.



ولفتت إلى أن البلدية سعت من خلال خطة عملها، إلى أن يكون العمل المنجز من قبلها موزعاً على جميع الأحواض التنظيمية داخل المنطقة، وأن يتم التركيز على الشوارع الرئيسية التي يستخدمها أكبر عدد من المواطنين.



وأوضحت أن عطاءات البلدية القادمة ستشهد مزيداً من أعمال التعبيد داخل حوارة، منوهة بأن البلدية بدأت بتنفيذ الأعمال داخل المنطقة بشكل كامل، بحيث يشمل العمل تعبيد الطريق، وبناء أحجار الكندرين، وإنشاء الأرصفة، ورسم الممرات والاتجاهات من خلال أعمال الدهان.



وبينت أن أعمال التعبيد داخل المنطقة، منذ استلام لجنة البلدية الحالية أعمالها زادت على 700 ألف دينار.



بدوره، قال مدير منطقة حوارة حمزة الكوفحي، إن البلدية أنفقت على المنطقة قرابة مليون دينار منذ بدء عمل لجنة البلدية، وأن هذه المبالغ تتضمن أعمال تعبيد وصيانة وترقيع وفتح طرق، إضافة إلى تكلفة رفع النفايات ونقلها وتجديد الحاويات.