بلدية إربد: البدء بتعبيد طرق حيوية

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، أعمال التعبيد النهائية لشارع فوزي الملقي المعروف بـ "شارع الدفاع"، للمنطقة الممتدة بين ميدان الملقي وتقاطع الشارع مع شارع الأمير حسن "إشارة المسبح"، ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

