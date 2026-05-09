السبت 2026-05-09 07:30 م

بلدية إربد: البدء بتعبيد طرق حيوية

بلدية إربد الكبرى
السبت، 09-05-2026 06:29 م

الوكيل الإخباري-    بدأت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، أعمال التعبيد النهائية لشارع فوزي الملقي المعروف بـ "شارع الدفاع"، للمنطقة الممتدة بين ميدان الملقي وتقاطع الشارع مع شارع الأمير حسن "إشارة المسبح"، ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام، إن هذه الأعمال تأتي في إطار نهج البلدية المستمر في تنفيذ مشاريع التعبيد والصيانة، خاصة في الشوارع الرئيسية والحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، والتي لم تشهد أعمال صيانة وتأهيل منذ سنوات طويلة، وبما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين.

 
 


