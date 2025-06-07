بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

وأضاف العمري، اليوم السبت، أن كوادر البلدية قامت بمخالفة 15 ملحمة قامت بنحر الأضاحي أمام أبوابها.
وبين العمري، أنه تم تحرير 45 مخالفة مختلفة، بين طرح نفايات، وعرض بضاعة، وتم إتلاف 60 كيلو لحم مجمد تباع على أنها طازجة.
وأكد أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لرفع مخلفات الأضاحي وتحويلها لمكب الأكيدر وتعقيم ورش المواقع.
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