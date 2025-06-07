بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن كوادر البلدية قامت بإزالة 10 حظائر مخالفة منذ وقفة عرفة ولغاية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف العمري، اليوم السبت، أن كوادر البلدية قامت بمخالفة 15 ملحمة قامت بنحر الأضاحي أمام أبوابها.



وبين العمري، أنه تم تحرير 45 مخالفة مختلفة، بين طرح نفايات، وعرض بضاعة، وتم إتلاف 60 كيلو لحم مجمد تباع على أنها طازجة.