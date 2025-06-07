السبت 2025-06-07 10:01 م
 

بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

ا
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن كوادر البلدية قامت بإزالة 10 حظائر مخالفة منذ وقفة عرفة ولغاية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


وأضاف العمري، اليوم السبت، أن كوادر البلدية قامت بمخالفة 15 ملحمة قامت بنحر الأضاحي أمام أبوابها.


وبين العمري، أنه تم تحرير 45 مخالفة مختلفة، بين طرح نفايات، وعرض بضاعة، وتم إتلاف 60 كيلو لحم مجمد تباع على أنها طازجة.


وأكد أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لرفع مخلفات الأضاحي وتحويلها لمكب الأكيدر وتعقيم ورش المواقع.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية

ا

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

ل

أخبار محلية ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله

ا

أخبار محلية كنعان: عيد الجلوس الملكي استمرار لمسيرة البناء بقيادة الملك

ل

عربي ودولي زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

ا

أخبار محلية عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة

ل

أخبار محلية إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك

ا

أخبار محلية مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى



 
 





الأكثر مشاهدة