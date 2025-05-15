بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة

وأضاف أن البلدية وضعت الشراكة قيمة أساسية في عملها، لإيمانها المطلق بأنه لا يمكن لأي جهة كانت احتكار المعرفة والخبرة، وأنها ليست الوحيدة الحريصة على المدينة وازدهارها، مؤكدا ترحيب البلدية بأي مبادرة ذات قيمة تخدم مصلحة المدينة وأهلها.
جاء ذلك خلال لقائه عدداً من قيادات العمل التطوعي ورؤساء الجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل المجتمعي والتطوعي، وبحضور النائب فراس القبلان.
من جهته، قال النائب فراس القبلان، إن وجود مجموعة من الشباب يتبنون العمل التطوعي والمبادرات الخلّاقة يبعث الفرح في النفوس، مشدداً على أهمية التوعية، وخاصة في مجال النظافة والسلوكيات المتعلقة بها.
وبين أن ثقافة الشعوب هي الأساس في نهضة المدن، مطالبا بالتركيز الإعلامي واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإيصال الأفكار البنّاءة، والترويج للمبادرات الهادفة التي تسهم في تنشئة أجيال تتمتع بحسّ عال من المسؤولية تجاه مدينتها، وتعمل على تغيير السلوكيات السلبية، مثل رمي النفايات من المركبات ومن أسطح العمارات.
وحثّت مديرة المسؤولية المجتمعية في البلدية، المهندسة مها ناصر، جميع أصحاب المبادرات والأعمال التطوعية الهادفة على التواصل مع البلدية لتقديم الدعم لهم، ومساعدتهم على إنجاح أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، أشادت الأكاديمية في جامعة اليرموك، الدكتورة خلود الزعبي، بما لمسته من تعاون مطلق من قِبل البلدية في كل الحملات والمبادرات التي نفذتها الجامعة بشراكة حقيقية معها، وهي التي كان لها دور كبير في إبراز القيم الإيجابية، مطالبةً باستدامة هذا النهج الذي تتبعه البلدية، والذي كان له دور كبير في تبديل الكثير من المفاهيم لدى طلبة الجامعات والمواطنين على حدٍّ سواء، وتثقيفهم بشكل عميق بأهمية الحفاظ على المدينة، ومساعدة البلدية من خلال سلوكياتهم اليومية.
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