بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، إن البلدية تحتاج وجود أفكار نوعية تهدف إلى زراعة ثقافة العمل الجماعي، والشراكة، وحب المدينة في نفوس الأجيال الشابة.

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وأضاف أن البلدية وضعت الشراكة قيمة أساسية في عملها، لإيمانها المطلق بأنه لا يمكن لأي جهة كانت احتكار المعرفة والخبرة، وأنها ليست الوحيدة الحريصة على المدينة وازدهارها، مؤكدا ترحيب البلدية بأي مبادرة ذات قيمة تخدم مصلحة المدينة وأهلها.



جاء ذلك خلال لقائه عدداً من قيادات العمل التطوعي ورؤساء الجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل المجتمعي والتطوعي، وبحضور النائب فراس القبلان.



من جهته، قال النائب فراس القبلان، إن وجود مجموعة من الشباب يتبنون العمل التطوعي والمبادرات الخلّاقة يبعث الفرح في النفوس، مشدداً على أهمية التوعية، وخاصة في مجال النظافة والسلوكيات المتعلقة بها.



وبين أن ثقافة الشعوب هي الأساس في نهضة المدن، مطالبا بالتركيز الإعلامي واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإيصال الأفكار البنّاءة، والترويج للمبادرات الهادفة التي تسهم في تنشئة أجيال تتمتع بحسّ عال من المسؤولية تجاه مدينتها، وتعمل على تغيير السلوكيات السلبية، مثل رمي النفايات من المركبات ومن أسطح العمارات.



وحثّت مديرة المسؤولية المجتمعية في البلدية، المهندسة مها ناصر، جميع أصحاب المبادرات والأعمال التطوعية الهادفة على التواصل مع البلدية لتقديم الدعم لهم، ومساعدتهم على إنجاح أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع.