بلدية إربد الكبرى تحيل عطاء إعلانات بمبلغ إجمالي 370 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أحالت بلدية إربد الكبرى عطاء استثمار اللوحات الإعلانية ذات القياس 3م × 4م، منتشرة في شوارع المدينة.

اضافة اعلان



وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد اللوحات الإعلانية يبلغ 90 لوحة، وتمت إحالة العطاء، بمبلغ إجمالي قدره 370 ألف دينار.



وأضافت البلدية، أن مدة العطاء تمتد لـ 3 سنوات، غير شاملة للرسوم التي تقدر بنحو 110 آلاف دينار سنويا.



وأوضحت البلدية، أن هذا العطاء يفوق بأضعاف كثيرة قيمة العطاء السابق الذي أُحيل في العام 2020 لمدة خمس سنوات، حيث بلغت قيمته 111 ألف دينار أردني شمل 200 لوحة.