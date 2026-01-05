الإثنين 2026-01-05 11:10 م

بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي
بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي
الإثنين، 05-01-2026 10:04 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن البلدية رصدت مبلغ 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي التابع لها.اضافة اعلان


وأضاف العزام، أن أرضية الملعب البلدي مصنوعة من الترتان وعمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات، ولم يتم تغييرها منذ 14 عامًا، موضحًا أن عملية تغيير أرضية الملعب بالإضافة إلى صيانة المدرجات والمرافق الخدماتية والصحية للملعب تحتاج إلى مبلغ 800 ألف دينار.

وأوضح أن لدى البلدية مشاريع جديدة سيتم تنفيذها في المستقبل، من بناء ملاعب تدريبية وملاعب خماسية، لتوفيرها لأندية مدينة إربد، ليستفيد منها الشباب الرياضيون.

وأشار العزام إلى أن الرياضة الأردنية بمختلف أشكالها، وخاصة رياضة كرة القدم، حققت إنجازات كبيرة على المستوى العربي والآسيوي والعالمي، ما يتطلب من بلدية إربد دعم الأندية الرياضية وتوفير بنية تحتية لها لدعم الرياضة الأردنية وتعزيز إنجازاتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة رئيس فنزويلا تؤدي اليمين رسميا رئيسة مؤقتة

هل تشاء السياسة ويستفيد النشامى من خطف مادورو؟

أخبار محلية هل تشاء السياسة ويستفيد النشامى من خطف مادورو؟

مادورو: أنا أسير حرب

عربي ودولي مادورو: أنا أسير حرب

ل

أخبار محلية بلدية المفرق تنفذ مشاريع عززت البنية التحتية في 2025

ل

عربي ودولي أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو

ل

أخبار محلية رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تزور الأردن لدعم التنمية الاقتصادية المحلية

بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة



 






الأكثر مشاهدة