بلدية إربد الكبرى تخصص 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن البلدية رصدت مبلغ 400 ألف دينار لصيانة أرضية الملعب البلدي التابع لها. اضافة اعلان





وأضاف العزام، أن أرضية الملعب البلدي مصنوعة من الترتان وعمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات، ولم يتم تغييرها منذ 14 عامًا، موضحًا أن عملية تغيير أرضية الملعب بالإضافة إلى صيانة المدرجات والمرافق الخدماتية والصحية للملعب تحتاج إلى مبلغ 800 ألف دينار.



وأوضح أن لدى البلدية مشاريع جديدة سيتم تنفيذها في المستقبل، من بناء ملاعب تدريبية وملاعب خماسية، لتوفيرها لأندية مدينة إربد، ليستفيد منها الشباب الرياضيون.



وأشار العزام إلى أن الرياضة الأردنية بمختلف أشكالها، وخاصة رياضة كرة القدم، حققت إنجازات كبيرة على المستوى العربي والآسيوي والعالمي، ما يتطلب من بلدية إربد دعم الأندية الرياضية وتوفير بنية تحتية لها لدعم الرياضة الأردنية وتعزيز إنجازاتها.

