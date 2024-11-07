بلدية إربد الكبرى تطرح عطاء بقيمة 529 ألف دينار لتعبيد الطرق

وأوضحت حداد، أن مدة تنفيذ العطاء ستكون 150 يومًا من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، مؤكدةً أن هذا المشروع يعكس مبدأ التشاركية بين البلدية ومجلس المحافظة، كما ستخصص البلدية مبلغًا إضافيًا من موازنتها لاستكمال بعض الأعمال.
وأوضحت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية المهندسة تهاني هزايمة، أن الطرق المستهدفة بالتعبيد تشمل أجزاءً من مناطق حوارة، وسال، ومرو، والمغير، والبارحة، والنزهة، والروضة، والنصر، والرابية، كما سيشمل المشروع إعادة تأهيل جزء من شارع عمان بدءًا من إشارة بردى لغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة.
وأشارت الهزايمة إلى أنه سيتم إغلاق جزء من شارع عمان بشكل كلي ابتداءً من ميدان عبد المهدي بني هاني لغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
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