بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة- اسماء

10:25 م

الوكيل الإخباري- قالت بلدية إربد الكبرى إنها ستباشر فجر يوم غد الأحد أعمال التعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة في عدد من المواقع داخل المدينة، ضمن خطتها الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق. اضافة اعلان





واهابت البلدية بالمواطنين القاطنين في المناطق المشمولة بأعمال التعبيد عدم ركن مركباتهم على جوانب الطرق أو ضمن مسار العمل، كما دعت السائقين إلى التقيد بالإشارات والتعليمات المرورية ومراعاة الإغلاقات والتحويلات الجزئية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لسير الأعمال بالسرعة المطلوبة.



وتشمل الأعمال المواقع، شارع راتب البطاينة، للمسرب المتجه من الميدان الواقع غرب جامعة البلقاء التطبيقية (كلية بنات إربد) ولغاية إشارة القيروان، وشارع فراس العجلوني، ابتداءً من ميدان الدكتور عبد الرزاق طبيشات ولغاية تقاطع الشارع مع شارع راتب البطاينة أمام بنكي صفوة والاتحاد.





