بلدية إربد: بدء صيانة شاملة لشارع عمر المختار

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى أنها ستباشر أعمال التعبيد والصيانة الشاملة لشارع عمر المختار المعروف شعبيا باسم شارع الثلاثين.

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وقالت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية المهندسة تهاني هزايمة، إن مشروع صيانة الشارع يتضمن إزالة الطبقات الاسفلتية، وإعادة تعبيد مسربي الشارع ابتداء من تقاطعه مع شارع الملك الحسين أمام صالة الشرق وصولا إلى تقاطعه مع شارع عمر بن عبد العزيز (ميدان الروضة).



وأضافت أن العمل يشمل إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار في المواقع التي رصدت فيها البلدية سابقا تجمعا لمياه الأمطار، بما يضمن معالجتها بشكل كامل ونهائي.



وبينت أن البلدية ستعيد تأهيل الأرصفة على امتداد الشارع كاملا، بما يسهل حركة المشاة ويضمن سلامتهم.



من جهته بين رئيس قسم صيانة الطرق في البلدية المهندس خالد أبو دلو، أن الفترة الزمنية المتوقعة لاستكمال جميع أعمال الصيانة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.



وبين أن فترات العمل ستشهد إغلاقات كلية وجزئية حسب طبيعة العمل، مشيرا إلى أن البلدية ستعلن مسبقا عن جميع الأعمال والإغلاقات، مع توفير تحويلات مرورية مناسبة لسالكي الطريق.