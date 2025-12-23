بلدية إربد تباشر إجراءات لتوريد 2000 حاوية نفايات جديدة

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ إجراءات شراء 2000 حاوية نفايات معدنية بسعة 1100 لتر، ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع إدارة النفايات ومواكبة التوسع العمراني.

