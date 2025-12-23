الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

بلدية إربد تباشر إجراءات لتوريد 2000 حاوية نفايات جديدة

الثلاثاء، 23-12-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية إربد الكبرى تنفيذ إجراءات شراء 2000 حاوية نفايات معدنية بسعة 1100 لتر، ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع إدارة النفايات ومواكبة التوسع العمراني.

وأعلنت البلدية أنها وقعت اتفاقية التوريد مع الشركة المتعاقد معها، على أن يتم تسليم الحاويات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، وبما ينسجم مع احتياجات المدينة الحالية وخططها التشغيلية في قطاع النظافة العامة.

 
 


