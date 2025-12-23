بلدية إربد تباشر إجراءات لتوريد 2000 حاوية نفايات جديدة

وأعلنت البلدية أنها وقعت اتفاقية التوريد مع الشركة المتعاقد معها، على أن يتم تسليم الحاويات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، وبما ينسجم مع احتياجات المدينة الحالية وخططها التشغيلية في قطاع النظافة العامة.
