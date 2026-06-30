بلدية إربد تبدأ أعمال إزالة ميدان الثقافة لتركيب إشارة ذكية

وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن آليات وكوادر البلدية بدأت بالتهيئة الفنية والميدانية للموقع، مبينًا أن هذا الدوار يتطلب تجهيزات دقيقة في البنية التحتية تمهيداً لتركيب الإشارة وضمان ربطها تقنياً وفنياً حسب المواصفات المرورية المعتمدة.
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