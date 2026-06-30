بلدية إربد تبدأ أعمال إزالة ميدان الثقافة لتركيب إشارة ذكية

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية إربد الكبرى، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لدوار ميدان الثقافة، تمهيدا لتركيب إشارة ضوئية ذكية، ضمن مجموعة الحلول المرورية الشاملة التي أعلنت عنها البلدية للحد من الازدحامات في المدينة.

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