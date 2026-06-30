الثلاثاء 2026-06-30 09:29 ص

بلدية إربد تبدأ أعمال إزالة ميدان الثقافة لتركيب إشارة ذكية

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت كوادر بلدية إربد الكبرى، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لدوار ميدان الثقافة، تمهيدا لتركيب إشارة ضوئية ذكية، ضمن مجموعة الحلول المرورية الشاملة التي أعلنت عنها البلدية للحد من الازدحامات في المدينة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن آليات وكوادر البلدية بدأت بالتهيئة الفنية والميدانية للموقع، مبينًا أن هذا الدوار يتطلب تجهيزات دقيقة في البنية التحتية تمهيداً لتركيب الإشارة وضمان ربطها تقنياً وفنياً حسب المواصفات المرورية المعتمدة.

 
 


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