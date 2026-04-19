بلدية إربد تبدأ حملة لتحسين السلامة المرورية

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن البلدية تعمل ضمن خطة متكاملة لمعالجة الحفر والتشققات في مختلف مناطق المدينة والتي ظهرت بعد المنخفضات الجوية الأخيرة ، بما يسهم في تسهيل حركة السير والحد من الحوادث المرورية.
وأضاف أن كوادر البلدية تواصل أعمالها بشكل يومي وفق أولويات محددة، تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لافتا إلى استخدام خلطات إسفلتية مناسبة تضمن ديمومة المعالجة وجودتها.
وأشار إلى أن الحملة تأتي استجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين، وضمن حرص البلدية على توفير بيئة مرورية آمنة، مؤكدا أن العمل مستمر حتى معالجة جميع المواقع المتضررة.
ودعا العزام، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن مواقع الحفر، بما يساعد في تسريع معالجتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
