بلدية إربد تبدأ حملة لتحسين السلامة المرورية

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية إربد الكبرى تنفيذ حملة ميدانية لصيانة الحفر المنتشرة في شوارع المدينة وإعادة تعبيدها، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن البلدية تعمل ضمن خطة متكاملة لمعالجة الحفر والتشققات في مختلف مناطق المدينة والتي ظهرت بعد المنخفضات الجوية الأخيرة ، بما يسهم في تسهيل حركة السير والحد من الحوادث المرورية.



وأضاف أن كوادر البلدية تواصل أعمالها بشكل يومي وفق أولويات محددة، تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لافتا إلى استخدام خلطات إسفلتية مناسبة تضمن ديمومة المعالجة وجودتها.



وأشار إلى أن الحملة تأتي استجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين، وضمن حرص البلدية على توفير بيئة مرورية آمنة، مؤكدا أن العمل مستمر حتى معالجة جميع المواقع المتضررة.