بلدية إربد تحتفل بعيد الاستقلال

بلدية إربد الكبرى
الإثنين، 01-06-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت بلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، بعيد الاستقلال الثمانين في تل إربد، برعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وبحضور نواب المحافظة، ورؤساء اللجان البلدية، ومسؤولي ووجهاء وأبناء المحافظة.

وقال الروابدة إنه يحق لكل مواطن أردني أن يحتفل بعيد الاستقلال ويفتخر به؛ هذا الوطن الذي بُني بعرق الأردنيين، وعرق الآباء والأجداد، وتعب وكدّ الهاشميين وتضحياتهم الجسام لأجل رفعة هذا الحمى.


وأكد أن الاستقلال شاهد على الإنجازات الكبيرة التي تستمر وتتلاحق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وبجهود أبناء الوطن المخلصين، تزهو بها إربد كباقي المحافظات.

 
 


