بلدية إربد تحدد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

وأوضح التل أن أبواب السوق ستفتح لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة مساءً من ثاني أيام العيد.
وأضاف أن السوق سيعاود العمل بشكل طبيعي، وتُفتح أبوابه بالكامل أمام حركة البيع والشراء، اعتبارًا من ثالث أيام العيد.
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