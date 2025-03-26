بلدية إربد تحدد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

01:57 م

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الوكيل الإخباري- بيّن الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم إغلاق أبواب السوق أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد، تمام الساعة الخامسة مساءً، ويستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد. اضافة اعلان





وأوضح التل أن أبواب السوق ستفتح لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة مساءً من ثاني أيام العيد.



وأضاف أن السوق سيعاود العمل بشكل طبيعي، وتُفتح أبوابه بالكامل أمام حركة البيع والشراء، اعتبارًا من ثالث أيام العيد.