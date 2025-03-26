بلدية إربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، عن أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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وبين الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، أن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.