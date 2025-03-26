الأربعاء 2025-03-26 04:24 م
 

بلدية إربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، عن أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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وبين الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، أن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.


وأوضح التل، أن السوق سيستأنف العمل لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة، مساء ثاني أيام العيد، مشيرا إلى أن أبوابه ستفتح بالكامل أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من اليوم الثالث للعيد.

 
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