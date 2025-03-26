بلدية إربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

وبين الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، أن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.
وأوضح التل، أن السوق سيستأنف العمل لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة، مساء ثاني أيام العيد، مشيرا إلى أن أبوابه ستفتح بالكامل أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من اليوم الثالث للعيد.
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