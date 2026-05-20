بلدية إربد تحدد 5 مواقع لبيع الأضاحي

الوكيل الإخباري- حددت بلدية إربد الكبرى 5 مواقع لبيع الأضاحي، والتي سيتم السماح بوضع الحظائر فيها، اعتبارا من الأربعاء.

وقال الناطق باسم البلدية غيث التل، إن المواقع المعتمدة تشمل شارع فوعرا، وطريق المزارع، وساحة الإسكان في شارع فراس العجلوني، والمنطقة المقابلة لبئر حكما، إضافة إلى مدينة الشاحنات، مؤكداً أن التصاريح الممنوحة تقتصر على عرض وبيع الأضاحي فقط، فيما يمنع إجراء عمليات الذبح داخل تلك المواقع بشكل نهائي.