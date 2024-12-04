بلدية إربد تحرر 100 مخالفة صحية خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، عن تحرير 100 مخالفة صحية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في إطار جهودها لضمان الالتزام بالشروط الصحية.

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وأفاد مدير الشؤون الصحية في البلدية، المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية ، بأن فرق التفتيش الصحي نفذت 691 زيارة تفقدية للمنشآت خلال الشهر نفسه، ما نتج عنه توجيه 386 إنذارًا لأصحاب المنشآت لتصويب أوضاعهم.