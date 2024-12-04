 
الأربعاء 2024-12-04 04:49 م
 

بلدية إربد تحرر 100 مخالفة صحية خلال الشهر الماضي

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
الأربعاء، 04-12-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، عن تحرير 100 مخالفة صحية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في إطار جهودها لضمان الالتزام بالشروط الصحية.

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وأفاد مدير الشؤون الصحية في البلدية، المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية ، بأن فرق التفتيش الصحي نفذت 691 زيارة تفقدية للمنشآت خلال الشهر نفسه، ما نتج عنه توجيه 386 إنذارًا لأصحاب المنشآت لتصويب أوضاعهم.


كما تلقت المديرية 19 شكوى صحية من المواطنين في مختلف المناطق، وتم التعامل معها وحلها بالكامل.

 
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