بلدية إربد تحرر 100 مخالفة صحية خلال الشهر الماضي

وأفاد مدير الشؤون الصحية في البلدية، المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية ، بأن فرق التفتيش الصحي نفذت 691 زيارة تفقدية للمنشآت خلال الشهر نفسه، ما نتج عنه توجيه 386 إنذارًا لأصحاب المنشآت لتصويب أوضاعهم.
كما تلقت المديرية 19 شكوى صحية من المواطنين في مختلف المناطق، وتم التعامل معها وحلها بالكامل.
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