بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار

وقالت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، في تصريح اليوم الأربعاء، إن مدة تنفيذ العطاء الجديد الذي جرى الانتهاء من جميع إجراءاته، تمتد لغاية 300 يوم، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالأحوال الجوية السائدة، مشيرة الى أن العمل به سيشمل معظم مناطق بلدية اربد الكبرى وحسب الأولويات والاحتياجات وخطط العمل.
من جهتها، أكدت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية، المهندسة تهاني الهزايمة، أن تنفيذ هذا العطاء سيكون له الأثر الملموس في تحسين البنية التحتية لطرق المدينة وصيانة عدد كبير من الشوارع وإصلاح العيوب فيها، مشيرة إلى أن العمل سيطال إعادة إنشاء عدد من الطرق وتعبيد طرق رئيسية وداخل الأحياء، كما يتضمن أعمال ترقيع لبعض الشوارع.
وأوضحت أن البلدية ستقوم أيضا بتنفيذ خلطات إسفلتية لبعض الشوارع الجديدة الواقعة داخل الأحياء السكنية، بهدف تسهيل وصول السكان إليها وتقديم الخدمة لهم.
