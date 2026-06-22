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بلدية إربد تخصص 5.5 مليون دينار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات

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أرشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 04:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن تخصيص 5.5 ملايين دينار من موازنتها الذاتية للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات في المدينة.

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وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام، إن البلدية طرحت عطاءات لتعبيد الطرق بالخلطة الإسفلتية الساخنة بقيمة 2.5 مليون دينار، ويجري تنفيذها حالياً، إضافة إلى تخصيص مليون دينار لفتح وتعبيد الطرق.


وأضاف أن الموازنة تضمنت رصد نحو مليون دينار لإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال صيانة الأرصفة والحفريات، وإنشاء الجدران الاستنادية، وتحديث وصيانة الحدائق.


وأوضح أن جميع هذه المشاريع رُصدت ضمن موازنة البلدية ومن إيراداتها الذاتية، في إطار بند النفقات الرأسمالية الخدمية.


ولفت إلى أن البلدية باشرت إجراءات طرح عطاء جديد بقيمة مليون دينار لتعبيد طريق حوارة الرئيسي، متوقعاً المباشرة بتنفيذه بعد الانتهاء من إحالته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


وأشار العزام إلى أن إيرادات البلدية بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 أيار، نحو 12 مليوناً و400 ألف دينار، منها 10 ملايين و250 ألف دينار إيرادات ذاتية.


وأكد أن البلدية اتخذت شعاراً للعمل خلال فصل الصيف يتمثل في تعبيد الطرق الرئيسية داخل المدينة، إلى جانب التوسع في أعمال التعبيد لتشمل أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق داخل مناطق بلدية إربد الكبرى.

 
 


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