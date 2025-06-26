الخميس 2025-06-26 05:43 ص
 

بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي

بلدية إربد
بلدية إربد
 
الخميس، 26-06-2025 04:08 ص

الوكيل الإخباري-   دعت بلدية إربد الكبرى المواطنين والمكلفين إلى الإسراع بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) قبل نهاية دوام يوم 30 من الشهر الحالي؛ للاستفادة من الخصم التشجيعي البالغ 4 بالمئة.

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وقال مدير مديرية المسقفات في البلدية بشار القصاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قانون المسقفات أتاح للبلدية التدرج في منح الخصومات التشجيعية التي تبدأ بنسبة 8 بالمئة في حال التسديد خلال شهري كانون الثاني وشباط من بداية العام، و6 بالمئة في حال التسديد خلال شهري آذار ونيسان و4 بالمئة خلال شهري أيار وحزيران.


وأوضح القصاص أن نسبة المسددين لضريبة المسقفات حتى منتصف الشهر الحالي لم تتجاوز 50 بالمئة من المكلفين.

 
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