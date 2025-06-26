بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي

الوكيل الإخباري- دعت بلدية إربد الكبرى المواطنين والمكلفين إلى الإسراع بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) قبل نهاية دوام يوم 30 من الشهر الحالي؛ للاستفادة من الخصم التشجيعي البالغ 4 بالمئة.

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وقال مدير مديرية المسقفات في البلدية بشار القصاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قانون المسقفات أتاح للبلدية التدرج في منح الخصومات التشجيعية التي تبدأ بنسبة 8 بالمئة في حال التسديد خلال شهري كانون الثاني وشباط من بداية العام، و6 بالمئة في حال التسديد خلال شهري آذار ونيسان و4 بالمئة خلال شهري أيار وحزيران.