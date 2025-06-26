بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي

وقال مدير مديرية المسقفات في البلدية بشار القصاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قانون المسقفات أتاح للبلدية التدرج في منح الخصومات التشجيعية التي تبدأ بنسبة 8 بالمئة في حال التسديد خلال شهري كانون الثاني وشباط من بداية العام، و6 بالمئة في حال التسديد خلال شهري آذار ونيسان و4 بالمئة خلال شهري أيار وحزيران.
وأوضح القصاص أن نسبة المسددين لضريبة المسقفات حتى منتصف الشهر الحالي لم تتجاوز 50 بالمئة من المكلفين.
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