الجمعة 2026-01-30 07:31 م

بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي
بلدية إربد الكبرى
 
الجمعة، 30-01-2026 05:46 م

الوكيل الإخباري-   أزالت بلدية إربد الكبرى، اليوم الجمعة، بناء قديما مهجورا وآيلا للسقوط في شارع الملك فيصل الثاني بمنطقة المنارة غربي المدينة، يشكل مكرهة صحية وتهديدا للسلامة العامة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.


وأضاف أن البناء الذي جرت إزالته كان يشكل خطرا حقيقيا على المارة والسكان المجاورين، فضلا عن كونه بيئة جاذبة للحشرات والقوارض والأفاعي وتجمعا للكلاب الضالة؛ مما استدعى التدخل الفوري لهدمه وفقا للتشريعات والأنظمة المرعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"

أعمدة كهرباء ضغط عالٍ

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

أخبار محلية العدوان: الشباب الأردني يحتفي بميلاد قائد المسيرة ويجدد العهد بمواصلة البناء

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك والذكرى الثامنة لافتتاحه

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان

أخبار الشركات زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

أخبار محلية مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

أخبار محلية رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده



 






الأكثر مشاهدة