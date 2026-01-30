بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.
وأضاف أن البناء الذي جرت إزالته كان يشكل خطرا حقيقيا على المارة والسكان المجاورين، فضلا عن كونه بيئة جاذبة للحشرات والقوارض والأفاعي وتجمعا للكلاب الضالة؛ مما استدعى التدخل الفوري لهدمه وفقا للتشريعات والأنظمة المرعية.
