بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية إربد الكبرى، اليوم الجمعة، بناء قديما مهجورا وآيلا للسقوط في شارع الملك فيصل الثاني بمنطقة المنارة غربي المدينة، يشكل مكرهة صحية وتهديدا للسلامة العامة.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إزالة البناء يأتي ضمن خطة البلدية لمعالجة المباني الخطرة والمهجورة داخل المدينة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، والحد من المخاطر البيئية والصحية في المناطق الحيوية.