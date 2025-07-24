الخميس 2025-07-24 11:31 م
 

بلدية إربد تستلم كابسات نفايات جديدة

بلدية إربد تستلم كابسات نفايات جديدة
بلدية إربد تستلم كابسات نفايات جديدة
 
الخميس، 24-07-2025 10:26 م
الوكيل الإخباري- أنهت بلدية إربد الكبرى جميع الإجراءات المتعلقة باستلام سبع كابسات نفايات جديدة بسعة 12 مترًا مكعبًا، موديل 2024، وذلك ضمن خطتها لتعزيز أسطول الآليات العاملة في مجال النظافة.اضافة اعلان


وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، إيناس حداد، إن القيمة الإجمالية للعطاء بلغت 796,950 دينارًا، مشيرة أن شراء الكابسات جاء لتعزيز برامج البلدية وخططها لإدارة النفايات الصلبة، بهدف رفع مستوى كفاءة التعامل مع قطاع النفايات وتحدياته التي فرضها التوسع العمراني والازدياد السكاني في المدينة.

وأضافت حداد، أن زيادة عدد آليات جمع النفايات يسهم بشكل واضح في تحسين خدمات النظافة في كافة المناطق، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين مع البلدية والالتزام بتعليمات طرح النفايات وأوقاتها، من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة صباحًا، إذ إن هذا العمل لا يقتصر على البلدية وحدها، بل يعتمد بشكل رئيسي على الجهود المشتركة مع المواطنين والمؤسسات الخدمية الأخرى.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

من المصدر

أخبار محلية جفاف بركة العرايس في إربد - فيديو

ا

عربي ودولي روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

ب

أخبار محلية يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يكشف الستار عن تفاصيل جريمة قتل سيدة في اربد .. والجاني هو الزوج

برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة

شؤون برلمانية برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة

تعبيرية

أخبار محلية 50 شاحنة ضمن قافلة المساعدات الأردنية تعبر إلى داخل القطاع

أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

عربي ودولي أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة