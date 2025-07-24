بلدية إربد تستلم كابسات نفايات جديدة

وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، إيناس حداد، إن القيمة الإجمالية للعطاء بلغت 796,950 دينارًا، مشيرة أن شراء الكابسات جاء لتعزيز برامج البلدية وخططها لإدارة النفايات الصلبة، بهدف رفع مستوى كفاءة التعامل مع قطاع النفايات وتحدياته التي فرضها التوسع العمراني والازدياد السكاني في المدينة.
وأضافت حداد، أن زيادة عدد آليات جمع النفايات يسهم بشكل واضح في تحسين خدمات النظافة في كافة المناطق، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين مع البلدية والالتزام بتعليمات طرح النفايات وأوقاتها، من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة صباحًا، إذ إن هذا العمل لا يقتصر على البلدية وحدها، بل يعتمد بشكل رئيسي على الجهود المشتركة مع المواطنين والمؤسسات الخدمية الأخرى.
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