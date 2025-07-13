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بلدية إربد تشكّل لجنة هندسية لمتابعة مشروع "حسبة الجورة" وتسريع إنجازه

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جانب من اللقاء
 
الأحد، 13-07-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-شكّلت بلدية إربد الكبرى لجنة هندسية متخصصة تضم خمسة مهندسين، للتحقيق في تفاصيل مشروع سوق الخضار وسط المدينة، المعروف بـ"حسبة الجورة"، ورفع تقرير مفصل خلال أسبوع، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل ومعالجة أسباب التأخّر.

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وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الغرفة، إن استمرار بقاء موقع المشروع على حاله الحالي مع اقتراب فصل الشتاء، قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة يصعب احتواؤها لاحقًا، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع.


وأضاف أن البلدية تعمل بالتوازي على معالجة عدد من التحديات الأخرى، منها إيجاد حلول جذرية لمشكلات سوق الصاغة، وتطوير خدمات مشروع الأوتوبارك، مؤكدًا أن هدف المشروع تحسين الخدمة وليس الجباية.


من جهته، دعا الشوحة، إلى ضرورة تقديم خطة واضحة لتجار شارع الشهيد (السينما) تتضمن جدولًا زمنيًا لتحسين المنطقة، بما يعزّز من ثقة التجار ويطمئنهم.


وأكد الشوحة أهمية استمرار اللقاءات بين الغرفة والبلدية، وضرورة إشراك التجار في اتخاذ القرارات التي تمسّ مصالحهم، لضمان تنفيذ أي أعمال في وسط المدينة بتوافق وتشاور.

 
 
gnews

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