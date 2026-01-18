الأحد 2026-01-18 03:37 م

بلدية إربد تطرح عطاء بناء وتشغيل سوق الخضار المركزي الجديد

ل
أرشيفية
 
الأحد، 18-01-2026 03:29 م

الوكيل الإخباري- طرحت بلدية إربد الكبرى دعوة لتقديم العروض لمشروع عطاء تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية (DBFOMT) لسوق إربد المركزي للخضار والفواكه، وذلك ضمن توجه وطني لتطوير أسواق الجملة الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى إنشاء سوق مركزي حديث ومتخصص للخضار والفواكه، يخدم محافظة إربد ومحافظات الشمال، ويشكل مركزاً لوجستياً زراعياً متكاملاً يساهم في تحسين كفاءة التسويق الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية.


ويتضمن المشروع إنشاء ساحات بيع وتداول للخضار والفواكه، ومخازن تبريد، وسلسلة تبريد متكاملة، ومرافق فحص ورقابة وضبط جودة، إضافة إلى مبانٍ إدارية وتجارية، وطرق داخلية ومواقف وخدمات مساندة، على أن يتم تطوير المشروع على أرض مملوكة لبلدية إربد الكبرى.


وأوضح الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، أن مدة الامتياز للمشروع تبلغ 20 عاماً، على أن تنتقل ملكية المشروع إلى البلدية بعد انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم 5 نيسان المقبل.


وقال إن مشروع سوق إربد المركزي للخضار والفواكه، يأتي كأحد المشاريع الوطنية ذات الأولوية، حيث تسعى بلدية إربد الكبرى من خلاله إلى إنشاء سوق جملة حديث ومتخصص يلبي احتياجات القطاع الزراعي في محافظة إربد ومحافظات الشمال.


وأشار إلى أهمية المشروع، الذي سيقام بموقع استراتيجي ضمن أراضي منطقة النعيمة بمساحة 300 دونم، ويتوسط 4 محافظات وقريب من المنافذ الحدودية البرية، في تطوير بنية تحتية متقدمة لأسواق الجملة الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، ويعزز من كفاءة عمليات التداول والتوزيع.


وبين أن المشروع سيعمل على تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية بعد الحصاد، من خلال إنشاء مرافق تخزين مبردة وسلسلة تبريد متكاملة، إضافة إلى غرف تبريد أولي، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها التسويقي، إضافة إلى تضمنه مرافق للفحص والرقابة وضبط الجودة، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات المعروضة.


وأكد التل أن المشروع يولي اهتماماً خاصاً بدعم المزارعين والتجار، عبر توفير بيئة تنظيمية حديثة تتيح لهم تسويق منتجاتهم بكفاءة أعلى، إلى جانب تمكين صغار المزارعين والمنتجين الموسميين من المشاركة في السوق، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي ويرفع من مستوى دخله.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية إربد تطرح عطاء بناء وتشغيل سوق الخضار المركزي الجديد

غ

فن ومشاهير أنغام تعيد إحياء أجمل أغانيها في Joy Awards 2026

ا

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية

الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

أخبار محلية الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

خح

فيديو منوع المثلث السحري لعلاج الإمساك بسرعة وفعالية

ح

فيديو منوع لقطة عفوية تخطف القلوب: طائر يختار طفلة صديقة له

م

فيديو منوع متداول: الفرق بين أول وآخر نسخة من الآيفون

h

شؤون برلمانية "التعليم النيابية" تطّلع على الواقع الأكاديمي والإداري في الجامعة الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة