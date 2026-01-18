بلدية إربد تطرح عطاء بناء وتشغيل سوق الخضار المركزي الجديد

الوكيل الإخباري- طرحت بلدية إربد الكبرى دعوة لتقديم العروض لمشروع عطاء تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية (DBFOMT) لسوق إربد المركزي للخضار والفواكه، وذلك ضمن توجه وطني لتطوير أسواق الجملة الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء سوق مركزي حديث ومتخصص للخضار والفواكه، يخدم محافظة إربد ومحافظات الشمال، ويشكل مركزاً لوجستياً زراعياً متكاملاً يساهم في تحسين كفاءة التسويق الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية.



ويتضمن المشروع إنشاء ساحات بيع وتداول للخضار والفواكه، ومخازن تبريد، وسلسلة تبريد متكاملة، ومرافق فحص ورقابة وضبط جودة، إضافة إلى مبانٍ إدارية وتجارية، وطرق داخلية ومواقف وخدمات مساندة، على أن يتم تطوير المشروع على أرض مملوكة لبلدية إربد الكبرى.



وأوضح الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، أن مدة الامتياز للمشروع تبلغ 20 عاماً، على أن تنتقل ملكية المشروع إلى البلدية بعد انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم 5 نيسان المقبل.



وقال إن مشروع سوق إربد المركزي للخضار والفواكه، يأتي كأحد المشاريع الوطنية ذات الأولوية، حيث تسعى بلدية إربد الكبرى من خلاله إلى إنشاء سوق جملة حديث ومتخصص يلبي احتياجات القطاع الزراعي في محافظة إربد ومحافظات الشمال.



وأشار إلى أهمية المشروع، الذي سيقام بموقع استراتيجي ضمن أراضي منطقة النعيمة بمساحة 300 دونم، ويتوسط 4 محافظات وقريب من المنافذ الحدودية البرية، في تطوير بنية تحتية متقدمة لأسواق الجملة الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، ويعزز من كفاءة عمليات التداول والتوزيع.



وبين أن المشروع سيعمل على تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية بعد الحصاد، من خلال إنشاء مرافق تخزين مبردة وسلسلة تبريد متكاملة، إضافة إلى غرف تبريد أولي، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها التسويقي، إضافة إلى تضمنه مرافق للفحص والرقابة وضبط الجودة، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات المعروضة.