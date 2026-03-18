بلدية إربد تعد خطة خدمية شاملة خلال عطلة العيد

وقال الناطق الإعلامي في البلدية، غيث التل إن الخطة ترتكز على تكثيف أعمال النظافة من خلال العمل بنظام الورديات على مدار الساعة، وتعزيز انتشار فرق وآليات جمع النفايات، خاصة في الأسواق والمناطق التجارية والحدائق العامة التي تشهد إقبالا متزايدا.
وأضاف أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد المعروضة، حفاظا على صحة المواطنين.
وأشار التل، إلى أن البلدية عملت على تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير كوادر ميدانية للتعامل مع الكثافة المتوقعة والحفاظ على المرافق العامة.
وبين أن الخطة تتضمن متابعة أوضاع الطرق ومعالجة الملاحظات وإزالة العوائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية خلال فترة العيد.
وأكد أن البلدية فعّلت غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي ملاحظات أو حالات طارئة.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية والالتزام بإرشادات النظافة العامة، بما يسهم في الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة خلال عطلة عيد الفطر.
-
