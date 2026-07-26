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بلدية إربد تعلن استكمال إجراءات ترخيص الصالة الرياضية لنادي الجليل

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بترخيص الصالة الرياضية المقترحة لنادي الجليل الرياضي، وذلك عقب اجتماع جمع رئيس لجنة البلدية عماد العزام ورئيس لجنة خدمات مخيم إربد محمود فواز والتي جاءت بمكرمة ملكية سامية لدعم القطاع الرياضي.

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وأكد العزام أن البلدية تواصل دعمها لجميع أندية المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض مسيرتها، انطلاقا من دورها في تعزيز الحركة الرياضية والشبابية.


وأضاف أن البلدية تعد شريكا أساسيا في مساعدة الأندية على توفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تطوير البنية الرياضية وتمكين الأندية من أداء رسالتها.


من جانبه، ثمن فواز تعاون بلدية إربد الكبرى في استكمال الإجراءات القانونية للمعاملة، التي ظلت عالقة لسنوات عدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتركز على البدء بتنفيذ مشروع الصالة الرياضية، لما يمثله من إضافة نوعية تخدم رياضيي المدينة وشبابها.

 
 


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