بلدية إربد تعلن استكمال إجراءات ترخيص الصالة الرياضية لنادي الجليل

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بترخيص الصالة الرياضية المقترحة لنادي الجليل الرياضي، وذلك عقب اجتماع جمع رئيس لجنة البلدية عماد العزام ورئيس لجنة خدمات مخيم إربد محمود فواز والتي جاءت بمكرمة ملكية سامية لدعم القطاع الرياضي.

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وأكد العزام أن البلدية تواصل دعمها لجميع أندية المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض مسيرتها، انطلاقا من دورها في تعزيز الحركة الرياضية والشبابية.



وأضاف أن البلدية تعد شريكا أساسيا في مساعدة الأندية على توفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تطوير البنية الرياضية وتمكين الأندية من أداء رسالتها.