بلدية إربد تعلن استكمال إجراءات ترخيص الصالة الرياضية لنادي الجليل

وأكد العزام أن البلدية تواصل دعمها لجميع أندية المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض مسيرتها، انطلاقا من دورها في تعزيز الحركة الرياضية والشبابية.
وأضاف أن البلدية تعد شريكا أساسيا في مساعدة الأندية على توفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تطوير البنية الرياضية وتمكين الأندية من أداء رسالتها.
من جانبه، ثمن فواز تعاون بلدية إربد الكبرى في استكمال الإجراءات القانونية للمعاملة، التي ظلت عالقة لسنوات عدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتركز على البدء بتنفيذ مشروع الصالة الرياضية، لما يمثله من إضافة نوعية تخدم رياضيي المدينة وشبابها.
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