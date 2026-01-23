الجمعة 2026-01-23 05:37 م

بلدية إربد تعيد فتح شارع تعرض لانهيار جزئي إثر تسرب الصرف الصحي

الجمعة، 23-01-2026 03:53 م

الوكيل الإخباري- أعادت بلدية إربد الكبرى، اليوم الجمعة، فتح شارع " إسلام آباد" شمالي مدينة إربد أمام حركة المرور، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح واستبدال الجزء المنهار من خط الصرف الصحي أسفل الشارع.

وكانت البلدية أغلقت الشارع مساء أمس الخميس، عقب حدوث تسرب في خطوط الصرف الصحي المارة أسفل الشارع؛ مما أدى إلى تآكل التربة وحدوث انهيار في جزء من الطريق بمساحة 3 أمتار، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية حرصاً على السلامة العامة.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، إن كوادر شركة مياه اليرموك بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى أنهت اليوم أعمال استبدال الجزء المتضرر من خط الصرف الصحي بطول يقارب 40 متراً، مبيناً أن الطريق بات مفتوحاً أمام حركة المركبات والمشاة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة.


وأوضح أن ضغط الصرف الصحي المتزايد داخل الخط المتضرر تسبب بنضوحات مائية أثرت على استقرار البنية التحتية للشارع، مؤكداً أن البلدية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عملت على معالجة الخلل بشكل جذري قبل إعادة فتح الطريق، لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.


وأشار إلى أن كوادر البلدية تابعت سير العمل ميدانياً بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، لافتاً إلى أن الأولوية كانت إصلاح العطل وإعادة فتح الشارع بأسرع وقت ممكن ووفق أعلى معايير السلامة العامة.


وأكد التل، أن بلدية إربد الكبرى ستباشر خلال الفترة المقبلة بأعمال إعادة تأهيل المسافة المتضررة وتعبيد الشارع وإعادة إنشاء الجزيرة الوسطية، بعد التأكد من استقرار التربة وسلامة خط الصرف الصحي، بما يضمن ديمومة الطريق والسلامة المرورية في مساره.

 
 


