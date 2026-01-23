بلدية إربد تعيد فتح شارع تعرض لانهيار جزئي إثر تسرب الصرف الصحي

وكانت البلدية أغلقت الشارع مساء أمس الخميس، عقب حدوث تسرب في خطوط الصرف الصحي المارة أسفل الشارع؛ مما أدى إلى تآكل التربة وحدوث انهيار في جزء من الطريق بمساحة 3 أمتار، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية حرصاً على السلامة العامة.
وأوضح أن ضغط الصرف الصحي المتزايد داخل الخط المتضرر تسبب بنضوحات مائية أثرت على استقرار البنية التحتية للشارع، مؤكداً أن البلدية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عملت على معالجة الخلل بشكل جذري قبل إعادة فتح الطريق، لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.
وأشار إلى أن كوادر البلدية تابعت سير العمل ميدانياً بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، لافتاً إلى أن الأولوية كانت إصلاح العطل وإعادة فتح الشارع بأسرع وقت ممكن ووفق أعلى معايير السلامة العامة.
وأكد التل، أن بلدية إربد الكبرى ستباشر خلال الفترة المقبلة بأعمال إعادة تأهيل المسافة المتضررة وتعبيد الشارع وإعادة إنشاء الجزيرة الوسطية، بعد التأكد من استقرار التربة وسلامة خط الصرف الصحي، بما يضمن ديمومة الطريق والسلامة المرورية في مساره.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من هيئة الطاقة حول تسعيرة شحن المركبات الكهربائية
-
تعاون إنساني أردني - قطري لتخفيف معاناة الأسر في قطاع غزة
-
متحدثون: المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد نموذج للاقتصاد المحلي
-
مختصون: الوعي والقانون خط الدفاع الأول لحماية الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي بالأردن
-
استشاري كلية الإعلام بجامعة اليرموك يعقد أولى جلساته
-
الاستهلاكية المدنية تطلق عروضًا وتخفيضات تلبي احتياجات الأسرة حتى 5 آذار المقبل
-
اختتام فعاليات دورة "ريادة الأعمال الرقمية" بمركز شباب الوسطية
-
خبراء بيئة وزراعة: تعزيز الرقابة وحماية الغابات ركيزة للتوازن البيئي وزيادة الرقعة الخضراء